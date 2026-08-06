ترين ديرهولم تحصد جائزة «أساتذة السينما» في «أتلانتيدا»

كرّم مهرجان أتلانتيدا مايوركا السينمائي في دورته الـ16 الممثلة والمغنية الدنماركية، ترين ديرهولم، بمنحها جائزة «أساتذة السينما 2026»، تقديراً لمسيرتها الفنية الممتدة، وإسهاماتها البارزة في السينما الأوروبية، وذلك خلال فعاليات المهرجان المقام في مدينة بالما بجزيرة مايوركا الإسبانية.

وتألقت ديرهولم على السجادة الحمراء خلال حفل التكريم، حيث التقطت الصور التذكارية وسط حضور نخبة من صناع السينما والنقاد والضيوف المشاركين في المهرجان، الذي يستمر حتى الثاني من أغسطس، ويعد أحد أبرز الأحداث السينمائية الصيفية في إسبانيا.

وتُعد ديرهولم من أبرز الوجوه الفنية في الدول الإسكندنافية، إذ نجحت على مدار أكثر من ثلاثة عقود في بناء مسيرة حافلة بالأعمال التي جمعت بين السينما والتلفزيون والمسرح والغناء، كما حصدت العديد من الجوائز الأوروبية بفضل أدائها في أفلام تناولت قضايا إنسانية واجتماعية معقدة.

وتحمل جائزة «أساتذة السينما» مكانة خاصة ضمن المهرجان، إذ تُمنح سنوياً لفنانين تركوا بصمة مؤثرة في الفن السابع، وأسهموا في تطوير لغة السينما من خلال أعمال حظيت بتقدير جماهيري ونقدي على حد سواء.

ويعكس تكريم ترين ديرهولم هذا العام حرص المهرجان على الاحتفاء بالمواهب التي قدمت أعمالاً ذات قيمة فنية وثقافية، وأسهمت في تعزيز حضور السينما الأوروبية على الساحة الدولية، في وقت تشهد فيه الصناعة اهتماماً متزايداً بالأعمال القادمة من دول الشمال الأوروبي، لما تتميز به من عمق درامي ورؤية إنسانية متفردة.