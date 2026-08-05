"توي ستوري 5" يصبح ثالث فيلم تتجاوز إيراداته المليار في 2026

حقق فيلم الرسوم المتحركة الكوميدى "توي ستوري 5" أداءً قوياً لشركة ديزني في الربع الثالث من العام بإيرادات بلغت مليار دولار.

ويعد "توي ستوري 5" ثالث فيلم يتجاوز حاجز المليار دولار في شباك التذاكر خلال 2026، بعد سوبر ماريو غاليكسي الذي صدر في 1 أبريل، بإيرادات 1.011 مليار دولار، وفيلم مايكل الذي صدر في 24 أبريل بإيرادات 1.01 مليار دولار.

ومن المتوقع وصول فيلم "الأوديسة" إلى علامة المليار دولار، بعدما ارتفعت إيراداته إلى 639 مليون دولار في أسبوعين فقط.

وينصب التركيز في فيلم "حكاية لعبة 5"، على أطفال عاديين يعانون شعوراً طاغياً بالوحدة، على نحو يترك آباءهم يائسين إزاء ما يمكنهم فِعله لمساعدة هؤلاء الأبناء من مخاطر الشاشات.

وتدور قصة العمل حول محاولة "بوني" الصغيرة، البالغة من العمر 8 سنوات، التكيف مع عالم اجتماعي رقمي جديد، بعد أن يسيطر الجهاز الذكي على وقتها واهتمامها، ما يدفع الألعاب القديمة إلى مواجهة تهديد وجودي حقيقي يتمثل في تراجع الخيال أمام الشاشات.

وبينما يحاول وودي وباز وغيسي، الحفاظ على دورهم في حياة الطفلة، تتصاعد المواجهة بين "اللعب التقليدي" و"البدائل الرقمية".