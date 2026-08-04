الإمارات تتصدر نجاح «سبايدرمان» في الشرق الأوسط.. 27.2 مليون درهم في أول أسبوع من عرضه

حققت دور السينما في دولة الإمارات إنجازًا جديدًا في سوق الأفلام العالمية، بعدما تصدرت قائمة أسواق الشرق الأوسط لفيلم «Spider-Man: Brand New Day» خلال عطلة نهاية أسبوعه الافتتاحية، مسجلة إيرادات بلغت نحو 27.2 مليون درهم إماراتي، «7.4 ملايين دولار أميركي»، من إجمالي 18.4 مليون دولار أميركي " 67.6 مليون درهم إماراتي" حققها الفيلم في المنطقة خلال أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه.

ويعكس النجاح أن الإمارات لم تعد مجرد سوق لعرض الأفلام العالمية، بل أصبحت لاعبًا مؤثرًا في قياس نجاحها إقليميًا، ومؤشرًا مهمًا على اتجاهات الجمهور السينمائي في الشرق الأوسط، خصوصًا مع تصدرها إيرادات الفيلم متقدمة على بقية أسواق المنطقة. وتؤكد أرقام «سبايدرمان: يوم جديد» أن الإمارات لم تعد مجرد سوق لعرض الأفلام العالمية، بل أصبحت لاعبًا مؤثرًا في قياس نجاحها إقليميًا، ومؤشرًا مهمًا على اتجاهات الجمهور السينمائي في الشرق الأوسط.

وعلمت "الإمارات اليوم" من شركة إمباير إنترتينمنت (Empire Entertainment)، الموزع السينمائي الحصري لأفلام Sony Pictures Entertainment في منطقة الشرق الأوسط، أن الفيلم حقق خلال الأيام الأولى من عرضه نتائج استثنائية، حيث جاءت الإمارات في صدارة الأسواق الإقليمية، تلتها السعودية بإيرادات بلغت 5.4 ملايين دولار، فيما سجل الفيلم إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في مصر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان.

وقال رئيس شركة إمباير إنترتينمنت ماريو حداد جنيور، إن هذا النجاح يعكس التحول المتزايد في سلوك الجمهور بالمنطقة، مشيرًا إلى أن دور السينما أصبحت وجهة رئيسية للترفيه.

وأضاف أن الإقبال المتواصل على السلسلة السينمائية الشهيرة يؤكد مكانتها بين أكثر الأعمال المحبوبة عالميًا، وقدرتها على جذب مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يشكل دفعة قوية لخطط توزيع الأفلام خلال المرحلة المقبلة.

وعلى المستوى العالمي، واصل الفيلم تحقيق نتائج قوية، إذ بلغت إيراداته نحو 927 مليون دولار أميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية عالميًا، ليحقق ثاني أكبر افتتاح عالمي في تاريخ السينما، فيما وصلت إيراداته في الولايات المتحدة وكندا إلى نحو 355 مليون دولار.

ومع استمرار الزخم الجماهيري في الأسبوع الثاني من عرضه، تشير التوقعات إلى أن يواصل «Spider-Man: Brand New Day» تحقيق أداء قوي في دور السينما بالشرق الأوسط، مدفوعًا بشعبية شخصية سبايدرمان الواسعة، وبالإقبال المتزايد على التجارب السينمائية الكبرى في المنطقة.