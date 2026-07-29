فيلم الأوديسة يحقق نجاحاً كبيراً بشباك التذاكر بإيرادات 650 مليون دولار ومترجمة الملحمة تهاجمه: مخجل

حقق فيلم الأوديسة نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر ووصلت إيراداته العالمية إلى 650 مليون دولار، رغم مدته الطويلة التي تصل إلى نحو 3 ساعات.

ويقتبس الفيلم ملحمة الأوديسة الإغريقية للشاعر هوميروس، ويتتبع رحلة أوديسيوس — ملك إيثاكا الإغريقي — الذي يؤديه مات ديمون أثناء سعيه للعودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة، وما يواجهه خلال رحلته من أخطار وكائنات أسطورية، بينما يحاول لمّ شمله بزوجته بينيلوبي، التي تؤدي دورها آن هاثاواي.

كتب الفيلم وأخرجه كريستوفر نولان، بعد اطلاع على عدة ترجمات للملحمة، واستلهم من فيلمي أندريه روبليوف (1966) وران (1985)، معترفاً بتأثره بترجمة الباحثة في الدراسات الكلاسيكية إميلي ويلسون الصادرة عام 2017.

أُنجز التصوير بين فبراير وأغسطس 2025 في المغرب واليونان وإيطاليا وإسكتلندا وآيسلندا ومالطا، إضافةً إلى مجمع استوديوهات يونيفرسال في لوس أنجلوس، بينما بلغت الميزانية 250 مليون دولار أميركي، ليصبح أحد أعلى أفلام نولان تكلفة، وأول فلم يُصوَّر بالكامل باستخدام كاميرات آيماكس 70 ملم.

وهاجمت ويلسون الفيلم ووصفته بأنه يجرّد الملحمة من تعقيدها العاطفي والأخلاقي والنفسي، ويختزل أوديسيوس إلى "بطل أكشن بسيط" بدلاً من الشخصية الملتبسة أخلاقياً التي أسرت القرّاء على مدى آلاف السنين.

وقالت إنها "ستخجل لو أنّها كتبت أي جزء من هذا" السناريو.

فيما قال الكاتب والباحث الكلاسيكي دانيال مندلسون: أوديسيوس لدى نولان يفقد جانباً كبيراً من الطرافة والجاذبية والدهاء التي تميّز بطل هوميروس، ليصبح بدلاً من ذلك بطلاً نولانياً آخر غارقاً في التأمل الداخلي، تصوغه مشاعر الذنب والصدمة النفسية.