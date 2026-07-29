هوليوود تراهن على «البيكل بول».. من الملاعب إلى السينما

تحولت السجادة الحمراء في مسرح «AMC Century City» بمدينة لوس أنجلوس إلى ملتقى لنجوم هوليوود، مع العرض العالمي الأول لفيلم «The Dink»، أحدث إنتاجات «Apple Original Films»، الذي يجمع بين الكوميديا والرياضة في عمل يستلهم واحدة من أسرع الألعاب انتشاراً في الولايات المتحدة، هي «البيكل بول».

وشهد العرض حضور أبطال الفيلم وصنّاعه، يتقدمهم الممثل الأميركي جيك جونسون والممثلة الأميركية ماري ستينبرغن، إلى جانب عدد من الفنانين والضيوف، في انطلاق الحملة الترويجية للفيلم قبل طرحه للجمهور.

ويستند الفيلم إلى عالم البيكل بول، الرياضة التي تمزج بين عناصر من التنس والبادل وكرة الريشة، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة من نشاط ترفيهي محدود إلى ظاهرة رياضية واجتماعية، مع تزايد أعداد ممارسيها وإقامة بطولات احترافية لها، ما جعلها مادة جاذبة للأعمال الفنية والسينمائية.

ويقدم الفيلم هذه الظاهرة في إطار كوميدي، من خلال شخصيات تواجه تحديات رياضية وإنسانية، في معالجة تسلط الضوء على المنافسة والطموح والعلاقات بين الأفراد، مع جرعة من الفكاهة التي تستهدف جمهوراً واسعاً من مختلف الأعمار.

ويمثل العرض الأول في لوس أنجلوس بداية الجولة الترويجية للفيلم التي تسبق طرحه تجارياً، وسط توقعات بأن يستفيد من الشعبية المتزايدة «للبيكل بول»، ليقدم تجربة سينمائية توظف الرياضة بوصفها خلفية لحكاية إنسانية يغلب عليها الطابع الكوميدي.