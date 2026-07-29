«بطل الشعب» يتحول إلى احتفال جماهيري في الشوارع

لم يكن العرض الأول لفيلم «Jana Nayagan - بطل الشعب» في مدينة تشيناي الهندية مجرد مناسبة سينمائية عادية، بل تحول إلى احتفال جماهيري واسع، حيث احتشد عشاق نجم التاميل، جوزيف فيجاي، أمام دور العرض، معبرين عن حماستهم للعمل الجديد الذي يحمل حضور أحد أكثر نجوم السينما الهندية الجنوبية شعبية وتأثيراً.

وشهدت دور السينما في تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو، أجواء احتفالية ترافقت مع بدء عرض إذ رفع المعجبون صور النجم الشهير ورددوا الهتافات، في مشهد يعكس العلاقة الاستثنائية التي تجمع نجوم سينما الجنوب الهندي بجمهورهم، حيث تتجاوز الأفلام حدود الترفيه لتصبح جزءاً من الثقافة الشعبية.

وتحول الحدث إلى أجواء تشبه المهرجانات، خصوصاً في عروض النجوم الكبار، حيث تتحول لحظات طرح الأفلام الجديدة إلى مناسبات جماهيرية.

ويعد جوزيف فيجاي المعروف باسم فيجاي، واحداً من أبرز نجوم سينما التاميل، ويمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة بفضل عشرات الأفلام التي جمعت بين الحركة والدراما والعناصر الاجتماعية.

ويتميز حضور فيجاي بقدرة كبيرة على جذب الجمهور، ولا يقتصر تأثيره على الجانب الفني فقط، إذ ارتبط اسمه خلال السنوات الأخيرة بالحياة العامة والسياسة في ولاية تاميل نادو.

ففي جنوب الهند، خصوصاً في ولاية تاميل نادو، تشهد عروض الأفلام الأولى للنجوم الكبار مظاهر احتفالية لافتة، تبدأ أحياناً قبل فتح أبواب دور العرض، حيث ينظم المشجعون فعاليات خاصة ويزينون صالات السينما بصور نجومهم، تعبيراً عن ارتباطهم العاطفي بالأعمال والشخصيات التي يقدمونها.