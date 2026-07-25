نجمة لمولي شانون على رصيف الشهرة في هوليوود

في أجواء احتفالية على رصيف الشهرة في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس، شهد الحفل الخاص بتكريم الممثلة الأميركية، مولي شانون، منحها نجمة جديدة على ممر المشاهير، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة، وإسهاماتها البارزة في عالم السينما والتلفزيون والكوميديا.

أُقيم الحفل بحضور عدد من نجوم هوليوود، من بينهم الممثل الأميركي، ويل فيريل، والممثلة الأميركية، كوني بريتون، اللذان شاركا في تقديم لحظات التكريم، والتقاط الصور التذكارية مع مولي شانون، وسط أجواء من الفرح والتقدير لمسيرتها الفنية.

وشهد الحفل كلمات احتفائية أشادت بمسيرة شانون المهنية، وما قدمته من أعمال أثرت في الكوميديا الأميركية خلال العقود الماضية، حيث تُعدّ واحدة من الوجوه البارزة التي أسهمت في تشكيل حضور قوي على شاشة التلفزيون والسينما، خصوصاً من خلال أعمالها الكوميدية التي لاقت انتشاراً واسعاً.

وتُعرف مولي شانون بأنها ممثلة وكاتبة كوميدية أميركية، وُلِدت عام 1964، وبرزت بشكل كبير خلال فترة عملها في برنامج «ساترداي نايت لايف»، حيث قدمت شخصيات ساخرة ولاقت شعبية كبيرة لدى الجمهور، كما شاركت في أفلام ومسلسلات عدة عزّزت مكانتها في صناعة الترفيه الأميركية.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة التي وصلت إليها شانون بعد سنوات طويلة من العمل الفني، وليضيف محطة جديدة إلى سجلها المهني الحافل، وسط إشادة واسعة من زملائها ومحبيها الذين حضروا هذا الحدث التكريمي المميّز.