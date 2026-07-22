«خارج الزمن».. وثائقي يعيد اكتشاف بومبي بعيون معاصرة

حظيت مدينة بومبي الإيطالية، إحدى أشهر المدن الأثرية في العالم، باهتمام جديد مع إطلاق السلسلة الوثائقية «Pompeii: Out of Time- بومبي: خارج الزمن»، التي تحتفي بأحدث الاكتشافات الأثرية في المدينة، وتعيد سرد قصتها بعد مرور نحو 2000 عام على الكارثة التي دفنتها تحت رماد بركان فيزوف.

وأُقيم العرض الأول للسلسلة في المتحف البريطاني بلندن، بحضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، يتقدمهم الممثل البريطاني، توم هيدلستون، وذلك قبيل بدء عرضها على منصتَي (Disney+ وHulu )، اعتباراً من 23 يوليو.

تتكون السلسلة من ثلاثة أجزاء، وتستند إلى أحدث أعمال التنقيب والبحوث العلمية التي أُجريت في مدينة بومبي خلال السنوات الأخيرة، مقدمة رؤية جديدة تتجاوز الرواية التقليدية التي ركزت طويلاً على لحظة ثوران البركان، لتُسلّط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية لسكان المدينة، وأنماط معيشتهم، وعمارتهم، واقتصادهم، وثقافتهم قبل الكارثة التي وقعت عام 79 ميلادية.

ويستخدم العمل تقنيات تصوير متطورة، تشمل إعادة البناء الرقمي ثلاثي الأبعاد، والمؤثرات البصرية، إلى جانب شهادات علماء آثار ومؤرخين وخبراء في الحضارة الرومانية، لإحياء مشاهد المدينة كما كانت في أوج ازدهارها. كما يعرض نتائج حفريات حديثة كشفت عن مبانٍ ولوحات جدارية وأدوات منزلية وبقايا بشرية، ساعدت الباحثين على فهم أدق لحياة سكان بومبي في أيامها الأخيرة.

وتُعدّ بومبي من أهم المواقع الأثرية المُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إذ حافظ الرماد البركاني الذي غطاها على مبانيها وشوارعها ومقتنياتها بدرجة استثنائية، ما جعلها نافذة فريدة على الحياة في الإمبراطورية الرومانية. ولاتزال المدينة حتى اليوم محوراً للاكتشافات العلمية، مع استمرار أعمال التنقيب التي تكشف في كل عام عن تفاصيل جديدة تعيد تشكيل فهم الباحثين لتاريخها.