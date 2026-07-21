عرض حصري لفيلم «المحيط مع ديفيد أتينبورو»

استضاف «مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» العرض الحصري للفيلم الوثائقي «المحيط مع ديفيد أتينبورو». وحظي الفيلم بإشادة واسعة، وفاز بجائزتي أفضل فيلم وثائقي علمي عن الطبيعة وأفضل تصوير سينمائي في جوائز نقاد الأفلام الوثائقية لعام 2025. ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية، ويبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه العلوم وجهود الحفاظ على البيئة والعمل الجماعي في استعادة المحيطات وحمايتها للأجيال القادمة. وأتيحت للضيوف فرصة المشاركة في جلسة حوارية افتراضية مع المخرج والمنتج المتخصص في أفلام الحياة البرية والحائز على جوائز عالمية، كيث سكولي، الذي شارك في إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية البارزة.