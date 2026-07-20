«سينما عند الأسوار».. ليالي روما التاريخية مهرجان مفتوح للفن السابع

في مشهد يجمع بين سحر السينما وعظمة التاريخ، تستضيف العاصمة الإيطالية روما، الدورة الصيفية من مهرجان «سينما عند الأسوار»، الذي يحوّل المساحات المحيطة بالأسوار الأوريليانية التاريخية إلى دار عرض مفتوحة تحت السماء، مقدماً تجربة ثقافية فريدة تمزج بين التراث والسينما في قلب المدينة الخالدة.

ويقام المهرجان في حديقة الأسوار الأوريليانية، إحدى أبرز المناطق التاريخية في روما، حيث يجتمع المئات من عشاق السينما مساء، لمتابعة عروض الأفلام في الهواء الطلق، وسط مشهد يحيط به أحد أهم المعالم الأثرية التي شُيّدت في القرن الثالث الميلادي لحماية المدينة، ولاتزال شاهدة على أكثر من 1700 عام من التاريخ. ويُعدّ المهرجان من أبرز الفعاليات الثقافية الصيفية في روما، إذ يسعى إلى إعادة إحياء الفضاءات العامة عبر الفنون، وإتاحة السينما مجاناً أو بأسعار رمزية للجمهور، في إطار مبادرات تهدف إلى تقريب الثقافة من مختلف فئات المجتمع، وتشجيع سكان المدينة وزوارها على استكشاف المواقع التاريخية بطريقة مختلفة.

يقدم البرنامج باقة متنوعة من الأفلام الإيطالية والعالمية، تشمل أعمالاً كلاسيكية خالدة، وإنتاجات معاصرة، وأفلاماً مستقلة ووثائقية، إلى جانب عروض تستضيف مخرجين وممثلين ونقاداً سينمائيين للحوار مع الجمهور، ما يحوّل كل أمسية إلى لقاء ثقافي يتجاوز مجرد مشاهدة فيلم.

لا تقتصر أهمية المهرجان على الجانب الفني، بل تمتد إلى إبراز العلاقة بين السينما والمدينة، إذ تُشكّل الأسوار الأوريليانية خلفية استثنائية للعروض، فتتداخل الصور السينمائية مع الحجارة العتيقة التي شهدت تعاقب الإمبراطوريات والأحداث التاريخية، مانحة الحضور تجربة بصرية يصعب تكرارها داخل قاعات العرض التقليدية.

كما يندرج الحدث ضمن برنامج الفعاليات الصيفية التي تنظمها بلدية روما، لتعزيز الحياة الثقافية في المدينة، من خلال استثمار الساحات والمتنزهات والمواقع الأثرية في احتضان الأنشطة الفنية.