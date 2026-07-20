«الذئب في الشتاء».. يُوثّق رحلة نوفاك ديوكوفيتش من التحديات إلى القمة

شهد متحف الفن الحديث في مدينة نيويورك العرض الأول للفيلم الوثائقي «نوفاك ديوكوفيتش: الذئب في الشتاء»، بحضور نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب أسطورة الملاكمة الأميركية، مايك تايسون، وعدد من الشخصيات الرياضية والفنية والإعلامية.

ويقدم الفيلم قراءة إنسانية ورياضية في مسيرة ديوكوفيتش، أحد أكثر لاعبي التنس تتويجاً بالألقاب في التاريخ، متناولاً المحطات المفصلية التي صنعت مسيرته، بدءاً من طفولته في صربيا خلال سنوات الحرب، مروراً بالتحديات التي واجهها في بداياته، وصولاً إلى اعتلائه قمة التصنيف العالمي، وتحقيقه ألقاب البطولات الكبرى.

ويستعرض العمل الوثائقي الجوانب النفسية والذهنية التي شكّلت شخصية ديوكوفيتش، مسلّطاً الضوء على فلسفته في التعامل مع الضغوط والإصابات والانتقادات، وأساليب الإعداد البدني والذهني التي مكّنته من الحفاظ على حضوره في قمة المنافسة لسنوات طويلة.

يحمل عنوان الفيلم «الذئب في الشتاء» دلالة رمزية تعكس القدرة على الصمود والتأقلم في أصعب الظروف، وهي صفات ارتبطت بمسيرة اللاعب الصربي الذي اشتهر بإصراره على تجاوز العقبات والعودة بقوة بعد كل انتكاسة.

وشهد العرض الأول حضور أسطورة الملاكمة، مايك تايسون، في مشهد جمع اثنين من أبرز الرياضيين الذين تركوا بصمة استثنائية في تاريخ الرياضة العالمية، بينما حظي الفيلم باهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور، باعتباره يُوثّق رحلة أحد أبرز نجوم التنس في العصر الحديث.

ويأتي إطلاق الفيلم في وقت يواصل ديوكوفيتش كتابة فصول جديدة في مسيرته الاحترافية، مؤكداً مكانته كأحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ، ليس فقط بفضل إنجازاته داخل الملاعب، وإنما أيضاً من خلال قصته الملهمة التي تحوّلت إلى عمل سينمائي يستعرض رحلة الإرادة والطموح والتحدي.