جولييت بينوش.. «الكرة البلورية» تضيء مسيرة 40 عاماً من الإبداع

اختُتمت فعاليات الدورة الـ60 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك بتكريم النجمة الفرنسية جولييت بينوش، التي حصلت على جائزة الكرة البلورية للإسهام الاستثنائي في السينما العالمية، تقديراً لمسيرتها الفنية الممتدة، وتأثيرها الكبير في المشهد السينمائي الدولي.

وتسلّمت بينوش الجائزة خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم في مدينة كارلوفي فاري، وسط حضور نخبة من صناع السينما والفنانين، في لحظة احتفاء بممثلة استطاعت خلال أكثر من أربعة عقود أن تجمع بين الحضور السينمائي الأوروبي والانتشار العالمي.

تُعد بينوش واحدة من أبرز الوجوه في السينما الفرنسية المعاصرة، إذ قدمت خلال مسيرتها مجموعة واسعة من الأدوار التي تنوعت بين الدراما والرومانسية والأفلام ذات الطابع الفني، وأثبتت قدرتها على تجسيد شخصيات معقدة تجمع بين الحساسية الإنسانية والقوة الداخلية.

بدأت بينوش مسيرتها في ثمانينات القرن الماضي، وسرعان ما لفتت الأنظار بموهبتها، قبل أن تحقق حضوراً عالمياً من خلال أعمال بارزة تعاونت فيها مع كبار المخرجين، ما جعلها من أكثر الممثلات الأوروبيات تقديراً على الساحة الدولية.

حصلت النجمة الفرنسية على العديد من الجوائز الكبرى خلال مسيرتها، من بينها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «المريض الإنجليزي»، إضافة إلى جوائز دولية مرموقة كرّمت أداءها الاستثنائي وقدرتها على التنقل بين السينما التجارية والأعمال الفنية الطموحة.

ويأتي تكريمها في مهرجان كارلوفي فاري ليضاف إلى سلسلة طويلة من الاحتفاءات التي تؤكد مكانتها كإحدى أبرز سفيرات السينما العالمية، حيث لم تقتصر تجربتها على الأداء أمام الكاميرا، بل امتدت إلى دعم الفنون والثقافة والتعاون بين السينمائيين من مختلف أنحاء العالم.