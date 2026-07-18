«السينما في الساحة» يستعيد «1900» بحضور روبيرت دي نيرو

في ليلة احتفت بتاريخ السينما العالمية، عاد اسم «1900» (Novecento)، أحد أبرز الأعمال الملحمية في مسيرة المخرج الإيطالي الراحل برناردو برتولوتشي، إلى دائرة الضوء في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة مرور 50 عاماً على عرضه الأول، من خلال تقديم النسخة المرممة من الفيلم ضمن فعاليات مهرجان «السينما في الساحة-Cinema in Piazza».

وكان النجم الأميركي روبيرت دي نيرو، أحد أبطال الفيلم، حاضراً لتقديم النسخة الجديدة من العمل، في مناسبة استثنائية جمعت بين الحنين إلى عصر السينما الكبرى والاحتفاء بقيمة الأفلام التي تركت بصمتها في الذاكرة الثقافية العالمية.

لم تكن مشاركة دي نيرو مجرد حضور لنجم ارتبط اسمه بتاريخ هوليوود، بل جاءت باعتباره جزءاً من الحكاية السينمائية للفيلم نفسه؛ إذ أدى في «1900» شخصية ألفريدو بيرلينغيري، في عمل طويل الطموح، شاركه بطولته النجم الفرنسي الراحل جيرار ديبارديو، ليقدما معاً ملحمة إنسانية ترصد تحولات إيطاليا خلال عقود من القرن الـ20.

يُعد فيلم «1900»، الذي أُنتج عام 1976، واحداً من أكثر أفلام برتولوتشي طموحاً، حيث امتد على مدار ساعات طويلة، مقدماً سرداً واسعاً للتغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها إيطاليا في النصف الأول من القرن الـ20.

ومن خلال قصة شخصيتين تنتميان إلى طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، يرسم الفيلم صورة لعلاقة معقدة بين ملاك الأراضي والفلاحين، وبين السلطة والثورة، في سرد يتداخل فيه التاريخ الشخصي مع التحولات الكبرى التي عاشها المجتمع الإيطالي.

يحمل عرض النسخة المرممة من «1900» أهمية تتجاوز الاحتفال بالذكرى الـ50، فهو يعكس الجهود العالمية الرامية إلى حماية التراث السينمائي وإعادة تقديم الأعمال الكلاسيكية للأجيال الجديدة بتقنيات حديثة، مع الحفاظ على جمالياتها الأصلية.