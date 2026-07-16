بيع السيف الذي استخدمه لوك ووكر ضد دارث فيدر في حرب النجوم 5 بـ 3.75 مليون دولار

أفادت صحيفة "هوليوود ريبورتر" ببيع سيف لوك سكاي ووكر الضوئي الأصلي، الذي استُخدم في تصوير فيلم "حرب النجوم"، في مزاد علني مقابل 3.75 مليون دولار.

وهذا هو سيف الليزر نفسه الذي استخدمه سكاي ووكر في قتاله ضد دارث فيدر في فيلم "حرب النجوم: الحلقة الخامسة - الإمبراطورية ترد الضربة" عام 1980.

وسجلت هذه الصفقة رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأغلى قطعة من مقتنيات "حرب النجوم" المستخدمة في التصوير.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن سعر القطعة كان مُقدراً في البداية بمليون دولار، وتوقع الخبراء أن يصل سعرها إلى مليوني دولار كحد أقصى.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم مقاتلة "إكس-وينغ" الأصلية التي استُخدمت في معركة الفضاء في فيلم "حرب النجوم" الأول عام 1977، والتي بيعت مقابل 3.135 مليون دولار في أكتوبر 2023.

وقد أُقيم المزاد ضمن فعاليات مزاد "هوليوود والترفيه" المميز الذي تنظمه دار "هيريتدج أوكشنز"، والذي يستمر حتى 17 يوليو.