لندن تُدشّن رحلة «الأوديسة».. الأسطورة تعود إلى الشاشة الكبرى

احتضنت العاصمة البريطانية لندن العرض العالمي الأول لفيلم «الأوديسة -The Odyssey»، في حدث سينمائي كبير أُقيم بدار أوديون ليستر سكوير، بحضور أبطال الفيلم، وفريق العمل، وعدد من الشخصيات الفنية والإعلامية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من رحلة أحد أكثر المشروعات السينمائية المنتظرة لعام 2026.

ويأتي العرض قبل إطلاق الفيلم رسمياً في دور السينما العالمية يوم 17 يوليو الجاري، وسط اهتمام واسع بهذا العمل الذي يعيد تقديم واحدة من أعظم الملاحم الأدبية في التاريخ، وهي ملحمة «الأوديسة»، والتي ظلت على مدى قرون مصدر إلهام للأدباء والفنانين وصُنّاع السينما.

ويقدم الفيلم رؤية سينمائية جديدة لقصة الملك والمحارب أوديسيوس ورحلته الطويلة والشاقة للعودة إلى موطنه بعد حرب طروادة، حيث يواجه خلال رحلته سلسلة من الاختبارات والمخاطر، في واحدة من أشهر القصص التي تناولت مفاهيم البطولة والصبر والبحث عن الوطن.

وشهد العرض العالمي الأول أجواء احتفالية على السجادة الحمراء، حيث التقى الجمهور ووسائل الإعلام بفريق الفيلم، في مناسبة عكست حجم الترقب للعمل الذي يجمع بين الطابع الملحمي والدراما الإنسانية، ويعتمد على إنتاج ضخم، يهدف إلى إعادة إحياء العالم الأسطوري للملاحم الإغريقية بأسلوب بصري معاصر.

ويُنظر إلى الفيلم باعتباره أحد المشروعات السينمائية التي تراهن على الجمع بين قوة القصص الكلاسيكية والتقنيات الحديثة في صناعة السينما، من خلال بناء عوالم بصرية واسعة، وتصوير مشاهد تجمع بين المغامرة والخيال والبُعد الإنساني، بما يمنح الحكاية القديمة حضوراً جديداً أمام الأجيال الحالية.

لا تقتصر أهمية فيلم «الأوديسة» على كونه اقتباساً لعمل أدبي شهير، بل تأتي من مكانة الملحمة الأصلية التي تُعدّ من الركائز الأساسية للأدب العالمي، لما تحمله من موضوعات إنسانية عابرة للزمن.

ويُشكّل العرض العالمي الأول في لندن بداية رحلة الفيلم نحو الجمهور الدولي، مع توقعات بأن يحظى باهتمام كبير، وأن يضيف فصلاً جديداً إلى تاريخ الأعمال التي حاولت نقل الأساطير القديمة إلى الشاشة الكبيرة.

• يقدم الفيلم رؤية سينمائية جديدة لقصة الملك والمحارب أوديسيوس، ورحلة العودة إلى موطنه بعد حرب طروادة.