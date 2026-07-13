12 ولاية أميركية تقيم دعوى قضائية لمنع استحواذ "باراماونت" على "وارنر"

أقامت كاليفورنيا و11 ولاية أميركية أخرى دعوى قضائية لوقف صفقة استحواذ شركة باراماونت للإعلام والترفيه على منافستها وارنر برذارز باعتبار أن هذه الصفقة سوف "تقضي على المنافسة" في هوليوود وتهدد الوظائف في مختلف مجالات صناعة الإعلام والترفيه.

وقال مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا الذي يقود التحرك ضد الصفقة إن الولايات تطالب وارنر براذارز وباراماونت بعدم اتمام صفقة الاندماج "حتى ينتهي القضاء من التعامل معها"، وإذا رفضت الشركتان الاستجابة للطلب، ستقدم الولايات طلباً لاستصدار أمر قضائي بتعليق الصفقة مؤقتاً.

وقال روب بونتا المدعي العام لولاية كاليفورنيا في بيان إن "الاندماج غير القانوني بين عملاقي الترفيه سيؤدي إلى أسعار أعلى وجودة أقل ومحتوى أضعف للأفلام والبرامج التلفزيونية، ويضر بدور العرض وشركات التلفزيون الكابلي وبالجمهور في كل منزل وسينما في النهاية".