تقليد آن ريد وسام الإمبراطورية البريطانية

في مراسم رسمية ذات طابع ملكي احتفالي أُقيمت داخل قلعة وندسور، أحد أبرز المعالم التاريخية في المملكة المتحدة، مُنِحت الممثلة البريطانية، آن ريد، وسام قائد في وسام الإمبراطورية البريطانية، وذلك خلال حفل تنصيب رسمي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القصر الملكي.

وظهرت آن ريد، خلال الحفل، وهي تتسلّم وسامها وتلتقط صوراً تذكارية وتحمل الميدالية، في لحظة عكست تقديراً رسمياً لمسيرتها الفنية الطويلة، التي امتدت لعقود في مجالات التلفزيون والمسرح والسينما، وجعلتها واحدة من الأسماء البارزة في الدراما البريطانية المعاصرة.

ويُعدّ وسام قائد في وسام الإمبراطورية البريطانية من أرفع الأوسمة التي تُمنح في بريطانيا، ويُمنح هذا الوسام تقديراً للإنجازات البارزة التي تترك أثراً واسعاً في المستوى الوطني، ما يعكس المكانة التي وصلت إليها آن ريد في مسيرتها المهنية.

وعلى مدى سنوات طويلة، نجحت آن ريد في بناء مسيرة فنية مميّزة جعلتها من الوجوه المعروفة في الدراما البريطانية، حيث تميّزت بأدوارها المتنوعة التي جمعت بين الأداء الدرامي العميق والحس الكوميدي الهادئ، ما أكسبها حضوراً خاصاً لدى الجمهور والنقاد على حد سواء. وشاركت في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية التي لاقت نجاحاً واسعاً داخل بريطانيا وخارجها، إلى جانب أعمال مسرحية عزّزت مكانتها ممثلةً متعددة المواهب.