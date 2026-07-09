«مينيونز والوحش» من الرسوم المتحركة إلى الشاشة الكبيرة

شهد مسرح دولبي في هوليوود بولاية كاليفورنيا العرض الأول للفيلم الجديد «Minions & Monsters - مينيونز والوحوش»، في حدث سينمائي حافل جمع عدداً من نجوم وصُنّاع السينما، وسط أجواء احتفالية، تعكس الزخم المتواصل لصناعة الأفلام في هوليوود.

ويأتي العرض الأول ضمن سلسلة الفعاليات الترويجية للفيلم الذي يندرج في إطار الأعمال الكوميدية العائلية، حيث استقطب اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء، مع حضور لافت لعدد من الشخصيات الفنية البارزة على السجادة الحمراء، من بينهم الممثل الأميركي، جيف بريدجز.

وشهدت قاعة العرض في مسرح دولبي إقبالاً إعلامياً كبيراً، حيث توافدت فِرَق التصوير والمنصات الإخبارية لتغطية الحدث، الذي تخللته لقاءات قصيرة مع فريق العمل، والتقاط الصور الرسمية، إلى جانب عرض لقطات حصرية من الفيلم قبل طرحه للجمهور.

ويُعدّ فيلم «Minions & Monsters» من الأعمال المنتظرة هذا الموسم، إذ يعول عليه صُنّاع السينما لتحقيق حضور قوي في شباك التذاكر، مستفيداً من الشعبية الواسعة لسلاسل الرسوم المتحركة والأعمال العائلية ذات الطابع الكوميدي.

كما يعكس الحدث استمرار استقطاب هوليوود للعروض الأولى الكبرى في مواقعها الشهيرة، وفي مقدمتها مسرح دولبي، الذي أصبح رمزاً رئيساً للفعاليات السينمائية العالمية.