رغم ميزانيته المتواضعة.. "أوبسيشن" يحقق 371.2 مليون دولار

حقق فيلم الرعب أوبسيشن إيرادات عالمية ضخمة تجاوزت 371.2 مليون دولار، رغم ميزانيته المحدودة.

وسجل الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر العالمي، رغم عدم تجاوز ميزانية إنتاجه مليون دولار، ليضع اسمه بين أبرز الأعمال السينمائية التي حققت نتائج استثنائية خلال العام الحالي.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل يلجأ إلى ما يعتقد أنها وسيلة سحرية لدفع امرأة إلى الوقوع في حبه، لكن الأمور تنقلب إلى رحلة من الرعب النفسي، مع تصاعد التوترات وتطور الأحداث بوتيرة متسارعة.