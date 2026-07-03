العين تحتضن تصوير أبرز مشاهد الفيلم العربي «صقر وكناريا»

كشفت لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، عن دعمها أحدث الإنتاجات العربية التي صدرت حديثاً، فيلم الحركة والأكشن الممزوج بالتشويق والكوميديا «صقر وكناريا»، من بطولة محمد عادل إمام وشيكو وخالد الصاوي، وعلى مدار 10 أيام كانت مواقع التصوير المتنوعة في منطقة العين مسرحاً لتصوير أبرز مشاهد الفيلم، الذي عُرض في دور السينما المحلية والإقليمية يوم 25 يونيو الماضي.

وضم طاقم إنتاج الفيلم 39 من الكفاءات العالمية المتخصصة، إلى جانب 248 من المواهب المقيمة في دولة الإمارات، إضافة إلى مشاركة أربعة متدربين شباب، من خلال «المختبر الإبداعي»، ذراع المواهب الشابة التابع لهيئة الإعلام الإبداعي، والذين قدموا الدعم للطاقم في أدوار شملت جوانب متعددة من عملية الإنتاج.

الفيلم، الذي صُورت أبرز مشاهده في منطقة العين، يعد من أضخم الإنتاجات العربية في عام 2025، وهو ثاني إنتاج ضخم يستفيد من التنوع الاستثنائي لمواقع التصوير في العين خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس تزايد الإقبال على منطقة العين كونها وجهة تصوير مميزة لاستقطاب الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، وشملت مواقع تصوير فيلم «صقر وكناريا» جبل حفيت، وصحراء الختم، وحديقة المبزرة الخضراء، بالإضافة إلى موقع تصوير صُمّم خصوصاً لمحاكاة منشأة أمنية مشددة، وهو من أكبر المواقع التي تم تشييدها لإنتاج فيلم عربي.

تدور أحداث الفيلم حول (صقر)، عميل استخبارات متقاعد، يجسد شخصيته النجم محمد إمام، يقرر تزييف وفاته ليبدأ حياة هادئة داخل أحد المجمعات السكنية في مصر، إلا أن ماضيه العنيف يعود ليطارده، في حين يعيش إلى جواره كاتب طموح يجسد شخصيته الفنان «شيكو»، وبسبب خطأ في تحديد الهوية، يعتقد أعداء (صقر) أن جاره هو العميل الأسطوري الذي يبحثون عنه.

ومن أجل النجاة يجد الاثنان نفسيهما مضطرين إلى تشكيل تحالف غير متوقع، حيث يتعين على الكاتب الخجول أن يتقمص دور العميل الخطِر، في حين يواصل صقر الحقيقي العمل من خلف الكواليس لتوجيهه وحمايته.

ويأتي دعم لجنة أبوظبي للأفلام، عبر برنامج الحوافز المعزز، وتوفير التسهيلات اللازمة من تصاريح وتراخيص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. الفيلم من إنتاج شركة «أوسكار للتسجيلات الفنية» بالتعاون مع شركة «إس آتش فيلمز آند سينما» كمنتج منفذ في أبوظبي، وبقيمة إنتاجية تُقدّر بنحو 20 مليون درهم، ليصبح الفيلم أحد أبرز الإنتاجات السينمائية العربية لهذا العام، ويعكس الجاذبية المتنامية لأبوظبي، ومنطقة العين على وجه الخصوص، كونها وجهة مفضلة لإنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية.

وكانت هيئة الإعلام الإبداعي قد وقّعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إس آتش فيلمز آند سينما» في عام 2025، بهدف تصوير إنتاجات عربية في أبوظبي ما بين مسلسلات وأفلام وإعلانات تجارية، على أن يكون 50% من فريق عمل هذه الإنتاجات، من الكفاءات والمواهب المستقلة المسجلة تحت مظلة الهيئة والمقيمة في دولة الإمارات.

. 248 من المواهب المقيمة، وأربعة متدربين من«المختبر الإبداعي»، ضمن طاقم إنتاج «الفيلم».