متفوقاً على أوبنهايمر.. مايكل يتصدر كأعلى فيلم سيرة ذاتية إيراداً في التاريخ

حقّق فيلم "مايكل" إنجازاً تاريخياً في شباك التذاكر العالمي، بعدما بلغت إيراداته 977.4 مليون دولار، ليصبح الفيلم الأعلى إيراداً في تاريخ أفلام السيرة الذاتية، متفوقاً على "أوبنهايمر" الذي حقق 975.8.

ويروي الفيلم رحلة حياة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، من بداياته كطفل نجم ضمن فرقة عائلته "جاكسون 5" وصولاً إلى تربّعه على عرش النجومية العالمية كفنان منفرد، ويجسّد شخصيته في العمل ابن شقيقه جعفر جاكسون.

وحقق الفيلم 217 مليون دولار عالمياً في أسبوعه الافتتاحي، في انطلاقة ضخمة عززت مكانته كأحد أبرز النجاحات التجارية لهذا العام.

ورغم الإقبال الجماهيري الكاسح، واجه العمل انتقادات فنية حادة، إذ رأى بعض النقاد أنه قدّم نسخة منقّحة من سيرة جاكسون، عبر تجنّب الخوض بعمق في الاتهامات والجدل الذي رافق حياته.

وفي المقابل، اعتبر آخرون أن الفيلم منح محبّي ملك البوب ما كانوا ينتظرونه: عملاً ضخماً يحتفي بموسيقاه ومسيرته وتأثيره الاستثنائي في عالم البوب.

وبالتوازي مع هذا النجاح السينمائي، أعاد الفيلم أغاني جاكسون إلى الواجهة رقمياً، مع ارتفاع لافت في نسب الاستماع والمشاهدة لأعماله الشهيرة، في تأكيد جديد على الحضور المستمر لملك البوب حتى بعد رحيله.