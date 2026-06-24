نجوم هوليوود يتألقون في الموسم الثاني من «Sugar»

شهد متحف هامر في مدينة لوس أنجلوس الأميركية العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل «Sugar» بحضور نخبة من نجوم العمل وصناع الدراما العالمية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بالعمل الذي نجح في موسمه الأول في ترسيخ مكانته بين أبرز مسلسلات الجريمة والغموض الحديثة.

وتوافد على السجادة الحمراء عدد من أبطال المسلسل، يتقدمهم الممثل الإيرلندي العالمي، كولين فاريل، إلى جانب الممثل الأميركي المكسيكي، توني دالتون، والممثلة الأيرلندية، لورا دونيلي، والممثل الأميركي، جين ها، والممثل الأميركي، ريموند لي، حيث حرصوا على لقاء وسائل الإعلام والتفاعل مع الجمهور الذي حضر لمتابعة انطلاق الموسم الجديد.

ويعد مسلسل «Sugar» أحد أبرز إنتاجات منصة «Apple TV+» خلال السنوات الأخيرة، إذ ينتمي إلى فئة الدراما البوليسية النفسية، ويقدم معالجة مختلفة لقصص المحققين التقليدية، من خلال شخصية المحقق الخاص جون شوغر الذي يؤدي دوره كولين فاريل الذي يجد نفسه متورطاً في سلسلة من القضايا المعقدة، التي تمتزج فيها الجريمة بالأسرار العائلية والاضطرابات النفسية، ضمن حبكة تعتمد على التشويق والإثارة والأسلوب السينمائي البصري.

وحقق الموسم الأول الذي عرض عام 2024، نجاحاً نقدياً وجماهيرياً واسعاً، بفضل أدائه التمثيلي وإخراجه المختلف، إضافة إلى المفاجآت الدرامية التي تضمنتها حلقاته، الأمر الذي دفع المنصة إلى تجديده لموسم ثانٍ، وسط ترقب كبير من عشاق الدراما البوليسية.

ويضم الموسم الجديد مجموعة من الوجوه الجديدة إلى جانب أبطاله الأساسيين، في خطوة تهدف إلى توسيع عالم المسلسل وإضافة خطوط درامية أكثر تعقيداً، مع الحفاظ على الطابع النفسي والغامض الذي ميّز العمل منذ انطلاقته الأولى.

ويرى نقاد الدراما أن النجاح الذي حققه «Sugar» يعكس تنامي الإقبال العالمي على الأعمال التي تمزج بين الجريمة والتحليل النفسي والدراما الإنسانية، وهو ما جعل العمل يحظى بمتابعة واسعة على مستوى العالم، بينما ينتظر الجمهور الكشف عن المفاجآت التي يحملها الموسم الثاني الذي يتوقع أن يشهد تصاعداً في الأحداث وتطوراً أكبر في شخصية المحقق جون شوغر، مع استمرار الأسلوب البصري الذي منح المسلسل هويته الخاصة.