أفلام ضخمة لم تشفع لها الميزانيات الكبيرة.. لعبة النجاح تغيّرت

لم يكن النصف الأول من 2026 سهلاً على شباك التذاكر العالمي، فبينما دخلت استوديوهات «هوليوود» وبعض الإنتاجات الدولية الموسم السينمائي بأحلام كبيرة وميزانيات ثقيلة وحملات تسويق واسعة، جاءت النتائج في عدد من الحالات أقل بكثير من التوقعات، لتكشف عن تحوّل أعمق في ذائقة الجمهور، وتغيّر في قواعد النجاح داخل الصناعة.

ما يلفت في هذا الموسم ليس فشل الأفلام بحد ذاته، بل طبيعة هذا الفشل: أفلام مبنية على عناوين معروفة أو أفكار ضخمة، لكنها اصطدمت بجمهور أصبح أكثر انتقائية، وأقل استعداداً لمنح الثقة لمجرد الاسم أو المؤثرات البصرية، ضمن هذا السياق برزت مجموعة من الأفلام التي وُصفت في تقارير الصناعة بأنها تحت الأداء أو خيّبت التوقعات، رغم انطلاقها كأعمال ضخمة تحمل طموحات استوديوهات كاملة، ومن أبرز الأعمال التي واجهت هذا الواقع يمكن التوقف عن الأفلام التالية:

«العروس» وعدم وضوح الهوية

جاء فيلم«The Bride- العروس» كأحد أكثر الأمثلة تداولاً في النقاشات السينمائية، العمل الذي أعاد تخيّل أسطورة عروس فرانكنشتاين بصيغة معاصرة، حمل رهانات إنتاجية وتسويقية كبيرة، لكنه لم ينجح في الحفاظ على الزخم وتراجعت إيراداته بشكل لافت، تباين النبرة بين الرعب والدراما، وعدم وضوح الهوية الفنية للفيلم، جعلا التجربة تبدو مشتتة بالنسبة لشريحة واسعة من الجمهور، رغم الاهتمام الإعلامي المبكر.

«سايلنت هيل» من اللعبة إلى الشاشة

على خط موازٍ، حاول فيلم «Return to Silent Hill - العودة إلى سايلنت هيل» استثمار واحدة من أكثر العلامات شهرة في عالم ألعاب الرعب، لكن الانتقال من عالم اللعبة إلى الشاشة لم يحقق الاندماج المتوقع، إذ واجه العمل استقبالاً نقدياً متذبذباً، انعكس مباشرة على أدائه التجاري، هنا تحديداً ظهر التحدي القديم المتجدد: تحويل «الحنين» إلى تجربة سينمائية مقنعة، دون الوقوع في فخ الاعتماد على اسم العلامة فقط.

«سادة الكون» للمعجبين التقليدين

أما فيلم «Masters of the Universe - سادة الكون» فقد مثّل نموذجاً آخر لإشكالية التوقعات مقابل الواقع، فرغم الاعتماد على إرث ثقافي معروف وميزانية إنتاج كبيرة، إلا أن الفيلم لم ينجح في توسيع قاعدة جمهوره خارج دائرة المعجبين التقليديين، والنتيجة كانت أداءً أقل من المتوقع، وأعاد فتح النقاش حول قدرة إعادة إنتاج الأعمال الكلاسيكية على تحقيق نجاح جديد في سوق شديد التنافسية.

«هيل ماري» الضجة ليست حلاً

في قطاع الخيال العلمي، جاء فيلم «Project Hail Mary - مشروع هيل ماري» محمّلاً بطموحات كبيرة، مستنداً إلى رواية ناجحة واهتمام مبكر من الجمهور، لكن الأداء النهائي اتسم بالاعتدال مقارنة بالتوقعات الأولية، ما وضعه في خانة النتائج المحبطة أكثر من كونه فشلاً صريحاً، ليعكس مرة أخرى صعوبة تحويل الضجة المبكرة إلى نجاح طويل الأمد.

الظرف السينمائي

ما يجمع هذه الأعمال ليس التشابه في النوع أو القصة، بل في الظرف السينمائي العام الذي أحاط بها. فالجمهور اليوم لم يعد يتفاعل مع الحملات التسويقية بالطريقة نفسها، كما أن المنافسة مع المنصات الرقمية، وتراكم المحتوى، وتكرار بعض الأفكار، كلها عوامل جعلت الوصول إلى النجاح المضمون أمراً شبه مستحيل.

في المقابل، يكشف هذا الموسم عن حقيقة أكثر هدوءاً لكنها أعمق: السينما لم تعد تُقاس فقط بحجم الإنتاج أو قوة العلامة التجارية، بل بقدرتها على تقديم تجربة جديدة فعلاً، قادرة على كسر التشبع البصري والسردي الذي يعيشه المشاهد المعاصر.

ضبط المعايير

لا يبدو مطلع 2026 عاماً للخسائر بقدر ما هو عام لإعادة ضبط المعايير، فبينما خيّبت بعض الأفلام التوقعات، فإنها في الوقت نفسه تعيد طرح سؤال أساسي على الصناعة: هل مازالت الضخامة وحدها كافية لصناعة فيلم ناجح؟ أم أن زمن السينما قد دخل مرحلة مختلفة تماماً؟