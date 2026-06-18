قطع أيقونية سينمائية من الشاشة إلى عالم المزادات

تستعد دار «هيريتدج أوكشنز» لتنظيم أحد أكبر مزادات مقتنيات السينما والموسيقى والثقافة الشعبية، حيث ستُعرض، خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو المقبل، مجموعة نادرة من القطع الأصلية التي ارتبطت بأشهر الأفلام والأعمال الفنية في تاريخ «هوليوود»، يتقدمها السيف الضوئي الذي استخدمه الممثل مارك هاميل في فيلم «الإمبراطورية ترد الضربة»، ومن المتوقع أن يُباع بمبلغ يتجاوز مليون دولار.

ويُعد السيف الضوئي من أبرز القطع المعروضة في المزاد، إذ ظهر في المشهد الشهير من فيلم «حرب النجوم» الصادر عام 1980، عندما واجه لوك سكاي ووكر خصمه دارث فيدر في مدينة السحاب، في أحد أشهر المشاهد السينمائية التي شهدت الجملة الشهيرة: «أنا والدك». كما تتضمن القطعة الأصلية مؤثرات خاصة تحاكي اليد المبتورة للشخصية، ولم تُعرض للبيع في أي مزاد سابق، فيما يبدأ سعر المزايدة عليها من مليون دولار.

ويضم المزاد أيضاً مجموعة من المقتنيات الكلاسيكية، من بينها قبعة الساحرة الشريرة من فيلم «ساحر أوز» التي ارتدتها الممثلة مارغريت هاميلتون عام 1939، ويبدأ سعرها من 100 ألف دولار، إضافة إلى القبعة البنية الشهيرة التي ارتداها جين وايلدر في فيلم «ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة» عام 1971، مع سعر افتتاحي يبلغ 50 ألف دولار.

كما تشمل المعروضات لوح التزلج الطائر من فيلم «العودة إلى المستقبل 2»، إضافة إلى زوج من أحذية الملاكمة التي ارتداها سيلفستر ستالون في فيلم «روكي 3» عام 1982، والتي يبدأ المزاد عليها من 100 ألف دولار.

ومن بين القطع اللافتة أيضاً، سجادتا فيلم «ذا بيغ ليبوسكي» اللتان لعبتا دوراً محورياً في أحداث الفيلم الصادر عام 1998، حيث يبدأ سعر المزايدة على كل منهما من 15 ألف دولار.

ولا يقتصر المزاد على مقتنيات السينما، بل يشمل أيضاً قطعة موسيقية نادرة تتمثل في الكلمات الأصلية المكتوبة بخط يد جون لينون لأغنية «If I Fell»، والتي دوّنها على ظهر بطاقة عيد حب أثناء وجود فرقة البيتلز في نيويورك للمشاركة الأولى في برنامج «ذا إد سوليفان شو» عام 1964. ومن المقرر أن تبدأ المزايدة على هذه الوثيقة التاريخية من 500 ألف دولار.

ويضم المزاد كذلك عشرات القطع الأخرى، من بينها قميص الهوكي الذي ارتداه بول نيومان في فيلم «Slap Shot»، وقلادة من فيلم «عروس فرانكشتاين»، إضافة إلى المجسم القابل للنفخ لشخصية «أوتو الطيار الآلي» من الفيلم الكوميدي الشهير «Airplane!»، في حدث يُتوقع أن يستقطب هواة جمع المقتنيات السينمائية من مختلف أنحاء العالم.