"Shrek 5" يعود من جديد.. مغامرة مرتقبة بعد 17 عامًا

أطلقت شركة "يونيفرسال" الإعلان الترويجي الأول لفيلم "Shrek 5"، كاشفة عن عودة شريك وفيونا والحمار في مغامرة جديدة، من المقرر طرحها في دور السينما يوم 30 يونيو 2027، بعد غياب دام 17 عامًا عن السلسلة الرئيسة.

ويشهد الجزء الجديد عودة أصوات الشخصيات الأصلية، حيث يشارك مايك مايرز في دور شريك، وإيدي ميرفي في دور الحمار، وكاميرون دياز في دور فيونا، إلى جانب انضمام زيندايا، والممثل الكوميدي مارسيلو هيرنانديز، وسكايلر جيسوندو الذين يؤدون أصوات أبناء شريك وفيونا الثلاثة: فيليسيا، وفيرغوس، وفاركل.

ويبدأ الإعلان بمشهد استرجاعي لأحداث الجزء الأول الصادر العام 2001، قبل أن يقاطع الحمار السرد في إشارة ساخرة إلى إعادة تقديم أسلوب الرسوم المتحركة للشخصيات.

وتنتقل الأحداث إلى مغامرة جديدة في أرض "بعيدًا جدًا"، حيث يواجه الأبطال مواقف غير مألوفة، وشخصيات خيالية ساخرة.

ويظهر في الإعلان عدد من المشاهد الكوميدية، من بينها لقاءات مع شخصيات غرائبية، وصولًا إلى احتجاز شريك وعائلته والحمار داخل زنزانة في نهاية المقطع الدعائي، في مشهد يوحي ببداية أزمة جديدة ضمن القصة.

ويُعد فيلم "Shrek 5" أول جزء رئيس في السلسلة منذ فيلم "شريك للأبد بعد" العام 2010، فيما شهدت السنوات الماضية إصدار عملين فرعيين لشخصية "القط ذو الحذاء"، آخرهما "الأمنية الأخيرة" العام 2022.