«Obsession» يقلب مقاييس النجاح..فيلم صغير يتحول إلى ظاهرة عالمية في الرعب النفسي

من خارج التوقعات، يشق فيلم «Obsession - هوس» طريقه في موسم 2026 السينمائي كحالة استثنائية قلبت المعادلات التقليدية لشباك التذاكر، ليقفز من هامش التوقعات المنخفضة جداً إلى قلب المشهد العالمي للرعب النفسي، في صعود يبدو أقرب إلى ظاهرة جماهيرية منه إلى نجاح اعتيادي لعمل سينمائي محدود الميزانية.

لم يولد الفيلم محمّلاً بضجيج النجوم أو ثقل الحملات التسويقية الضخمة، بل خرج إلى النور عبر عروض محدودة بدت في ظاهرها تجريبية، قبل أن تتحول تدريجياً إلى شرارة انتشرت بسرعة عبر المنصات الرقمية، ولم تكن الدعاية المنظمة هي من يقود المشهد، بل ما يشبه العدوى النقدية غير المخططة؛ توصيات متبادلة، وانطباعات شخصية، وردود فعل مشحونة أعادت تشكيل مسار الفيلم خلال وقت قصير، حتى صار حضوره يتسع خارج كل الحسابات الأولية، ويكبر ليتصدر شباك التذاكر.

في قلب التجربة، يبني «Obsession» سرديته على تصاعد بطيء ومدروس لهوس نفسي يتسلل إلى الشخصية الرئيسة كطبقة غير مرئية تتكثّف مع كل مشهد، ولا يعتمد الفيلم على الصدمة المباشرة بقدر ما يراهن على التراكم، على ذلك الشعور الذي ينمو في الخلفية حتى يطغى على الإدراك، وهذا الاختيار يمنحه هوية واضحة داخل الرعب النفسي المعاصر، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام ملاحظة نقدية تتعلق بالإيقاع، إذ يميل منتصف العمل إلى التمدد، كأن التوتر نفسه يواجه لحظة ارتخاء مؤقتة قبل استعادته لاحقاً.

المفارقة اللافتة أن قوة الفيلم لا تتجلى فقط في ما يرويه، بل في كيفية تلقيه. الجمهور لم يتعامل معه كقصة تُتابع بقدر ما تعامل معه كتجربة تُعاش وتُحمل بعد انتهائها. الأثر النفسي الممتد أصبح جزءاً من هوية الفيلم، حتى بدا كأن «Obsession» صُمم ليبقى في الذاكرة أكثر مما يسعى ليُفهم بالكامل، وهذا التحول يعكس بدوره تغيّراً أعمق في ذائقة متلقي الرعب، حيث تتراجع قيمة الصدمة اللحظية لمصلحة الأثر النفسي البطيء والمستمر.

بصرياً، يختار الفيلم اقتصاداً صارماً في أدواته: إضاءة منخفضة، وفراغات محسوبة داخل الكادر، وصوت يعمل كعنصر ضغط مستمر أكثر من كونه مرافقة خلفية. هذا التقشف الجمالي يخدم منطق التوتر، لكنه يفرض أيضاً نوعاً من التماثل البصري الذي يحدّ أحياناً من تنوع التجربة، فيبقى المشاهد داخل المناخ الإحساسي نفسه لفترات طويلة من دون كسور بصرية حادة.

الأداء التمثيلي في الفيلم يتحرك ضمن منطقة الانضباط الداخلي، حيث تُخفى الانفعالات أكثر مما تُعلن، والشخصيات لا تنفجر بقدر ما تتآكل من الداخل، وهو خيار ينسجم مع فكرة الهوس المتدرج، رغم أن بعض الشخصيات الثانوية تبقى على تخوم غير مكتملة درامياً، ما يجعل العالم السردي أقل اتساعاً مما يوحي به البناء العام للفيلم.

رغم هذه الملاحظات، فإن «Obsession» يفرض نفسه كحالة تستحق التوقف عندها، ليس لأنه يقدم ثورة فنية مكتملة، بل لأنه يعيد طرح سؤال أوسع حول آليات النجاح السينمائي في زمن المنصات والتفاعل الفوري. لم يعد حجم الإنتاج أو أسماء النجوم العامل الحاسم، بل قدرة العمل على خلق موجة تفاعل عضوي تتحول إلى زخم جماهيري يصعب التحكم فيه أو التنبؤ به.

في المقابل، لا يخفي الفيلم حدوده بوضوح: بطء ملحوظ في منتصف السرد، وتكرار نسبي في بناء التوتر، ونهاية تميل إلى التفسير المباشر أكثر مما تترك مساحة للغموض الذي يليق بطبيعته النفسية، لكنها حدود لا تلغي حقيقة أن العمل نجح في تحقيق ما هو أبعد من القصة نفسها.

موجة جماعية

لا يبدو «Obsession» مجرد فيلم رعب نفسي آخر في قائمة موسم مزدحم، بل تجربة خرجت من منطقة التوقعات لتفرض حضورها كظاهرة، استطاعت أن تحوّل المشاهدة الفردية إلى موجة جماعية، وأن تجعل من الإحساس بعد انتهاء الفيلم أهم من الفيلم ذاته.