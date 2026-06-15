«مشاهير في هوليوود» يمنح نجمته لديفيد بيكهام

شهد ممشى المشاهير في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، مراسم الكشف عن نجمة نجم كرة القدم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، في حدث احتفالي كبير حضره عدد من نجوم هوليوود، كان أبرزهم الممثل الأميركي، توم كروز، الذي حظي بتفاعل واسع من الجمهور، خلال مشاركته في الحفل وتوقيعه على أوتوغرافات للحاضرين.

وتحوّل موقع الاحتفال في قلب هوليوود إلى ساحة مزدحمة بالمصورين والمعجبين الذين احتشدوا لمتابعة لحظة إزاحة الستار عن النجمة الجديدة التي تحمل اسم بيكهام، في تكريم يعكس مكانته كأحد أبرز الشخصيات الرياضية العالمية التي تجاوز تأثيرها حدود الملاعب.

وشهد الحفل أجواء احتفالية لافتة، جمعت بين الطابع الرسمي والاحتفاء الجماهيري، حيث توافد عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية لمتابعة الحدث الذي يعد من أبرز محطات التكريم في صناعة الترفيه الأميركية.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرة بيكهام الرياضية الطويلة، قبل أن يتحول إلى شخصية عالمية مؤثرة في مجالات الموضة والأعمال والثقافة الشعبية.

أما حضور توم كروز فقد أضفى زخماً إضافياً على الحفل، حيث شكّل تفاعله مع الجمهور أحد أبرز المشاهد التي لفتت الانتباه خلال مراسم التكريم، في حدث جمع بين رمزين من عالم الرياضة والسينما في لحظة احتفالية واحدة.

واختُتمت الفعالية وسط تصفيق الحاضرين والتقاط الصور التذكارية، في مشهد جديد يضاف إلى سجل ممشى المشاهير الذي يواصل تكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً في الثقافة العالمية.