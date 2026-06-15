«Toy Story 5» يستعيد الذكريات وسحر أفلام التحريك

شهد مسرح دولبي الشهير، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، أجواء احتفالية مميزة مع إقامة العرض العالمي الأول لفيلم الرسوم المتحركة المنتظر «Toy Story 5»، وسط حضور نخبة من نجوم هوليوود وصناع السينما والإعلاميين وعشاق السلسلة التي تعد من أكثر الأعمال نجاحاً وتأثيراً في تاريخ أفلام التحريك.

وتحولت السجادة الحمراء إلى نقطة جذب لعدسات المصورين، حيث توافد المشاركون في الفيلم وعدد من الشخصيات الفنية البارزة للمشاركة في الاحتفال بإطلاق الجزء الجديد، وكان من بينهم الممثل الأميركي جيف بيرغمان.

ويأتي الجزء الخامس ليعيد واحدة من أشهر سلاسل أفلام الرسوم المتحركة إلى الشاشة الكبيرة، بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته الأجزاء السابقة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، حيث استطاعت شخصياتها أن تحجز مكانة خاصة في ذاكرة ملايين المشاهدين حول العالم، بفضل قصصها التي تمزج بين المغامرة والكوميديا والقيم الإنسانية.

وتحظى السلسلة بقاعدة جماهيرية واسعة من مختلف الأعمار، إذ لم تقتصر شعبيتها على الأطفال فحسب، بل نجحت أيضاً في استقطاب الكبار من خلال تقديم موضوعات تتناول الصداقة والوفاء والانتماء والتغيير، في إطار قصصي مؤثر يجمع بين الترفيه والرسائل الإنسانية، ويؤكد العرض العالمي الأول للفيلم استمرار الرهان على الأعمال العائلية التي تجمع بين التقنيات الحديثة في الرسوم المتحركة والقصص القادرة على مخاطبة مختلف الأجيال، في وقت تواصل فيه السلسلة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات السينمائية في عالم أفلام التحريك.