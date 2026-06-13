وزارة العدل الأميركية توافق على استحواذ "باراماونت" على "وارنر"

أغلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقها في قضية اندماج شركتي "باراماونت سكاي دانس" و"وارنر براذرز ديسكفري"، البالغة قيمتها 110 مليارات دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على القرار.

ولم تطلب الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار أي تعديلات على الصفقة، التي كانت تراجعها على مدى الأشهر الماضية، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لعدم الإعلان الرسمي عن القرار، وفق بلومبيرغ.

كما حققت مجموعة من المدعين العامين في الولايات، بقيادة كاليفورنيا، في الصفقة التي ستجمع اثنين من أكبر خمسة استوديوهات في هوليوود. وتستعد الولايات لرفع دعاوى قضائية لمنع الاندماج، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ سابقاً.

ولم يصدر عن وزارة العدل أي تعليق فوري. ولم ترد "باراماونت" على الفور على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.