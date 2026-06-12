«ملكة القطن» في 6 دور عرض إماراتية

يُعرض الفيلم السوداني «ملكة القطن»، للمخرجة سوزانا ميرغني، في ست من أبرز صالات السينما بالإمارات.

تدور أحداث الفيلم في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، حيث ترعرعت (نفيسة) على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين، ترويها لها جدتها، ربة القرية «الست»، ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثياً، تصبح (نفيسة) محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية، وتستيقظ (نفيسة) على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن ونفسها. لكن لن تعود ولا مجتمعها كما كانا.

الفيلم من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وحظي بمسيرة سينمائية مملوءة بالنجاحات المتتالية.