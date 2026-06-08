«Cape Fear» من روعة السينما إلى التلفزيون

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأميركية حفل إعلان وإطلاق مسلسل «Cape Fear»، أحدث إنتاجات منصة «+Apple TV»، ويُعدّ العمل من أبرز الأعمال التلفزيونية المنتظرة هذا العام، كونه يعيد تقديم واحدة من أشهر قصص التشويق النفسي في تاريخ السينما والتلفزيون.

المسلسل مقتبس من رواية «الجلادون - The Executioners»، للكاتب جون دي. ماكدونالد، التي سبق أن تحوّلت إلى فيلم سينمائي عام 1962، ثم أعاد المخرج مارتن سكورسيزي، تقديمها في نسخة شهيرة عام 1991 بإنتاج من ستيفن سبيلبيرغ.

وتدور أحداث المسلسل حول الزوجين المحاميين، آنا وتوم بودن، اللذين تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعد إطلاق سراح القاتل سيئ السمعة ماكس كادي من السجن، ليبدأ رحلة انتقامية تستهدف الأسرة التي يعتبرها مسؤولة عن مصيره.

يضم العمل مجموعة من النجوم، يتقدمهم الممثل الإسباني، خافيير بارديم، في دور ماكس كادي، إلى جانب الممثلة الأميركية، إيمي آدامز، والممثل الأميركي، باتريك ويلسون، بجانب عدد من الوجوه البارزة الأخرى.

يتألف المسلسل من 10 حلقات، ويحظى العمل باهتمام خاص، بسبب مشاركة سكورسيزي وسبيلبيرغ كمنتجين تنفيذيين، ما رفع سقف التوقعات حول جودة الإنتاج، ومستواه الفني.

وتشير المراجعات الأولية إلى أن «Cape Fear» يقدم معالجة عصرية للقصة الكلاسيكية، مع توسيع أبعادها النفسية، وإدخال قضايا معاصرة تتعلق بالإعلام الرقمي والتلاعب بالمعلومات، مع الحفاظ على أجواء التوتر والرعب التي اشتهرت بها النسخ السابقة.