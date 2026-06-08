ستيفن سبيلبيرغ يعود إلى الخيال العلمي برؤية جديدة

شهدت العاصمة الفرنسية باريس العرض العالمي الأول لفيلم «Disclosure Day»، أحدث أعمال المخرج العالمي، ستيفن سبيلبرغ، وذلك قبل أيام من انطلاق عرضه التجاري في دور السينما العالمية، يوم 12 يونيو الجاري، ويُعدّ الفيلم من أكثر الإنتاجات السينمائية ترقباً خلال عام 2026، نظراً إلى عودة سبيلبرغ إلى عالم الخيال العلمي الذي صنع من خلاله بعضاً من أبرز أعماله السينمائية.

وينتمي الفيلم إلى فئة الخيال العلمي والإثارة، ويطرح تساؤلاً محورياً حول كيفية تفاعل البشرية مع حقيقة وجود حياة خارج كوكب الأرض، وتدور أحداثه حول اكتشاف قد يُغيّر مصير العالم بأسره، في إطار يجمع بين الغموض والتشويق والبُعد الإنساني، وهو موضوع يعيد إلى الأذهان اهتمام سبيلبرغ الطويل بقصص التواصل مع الكائنات الفضائية.

يضم الفيلم مجموعة من أبرز نجوم السينما العالمية، تتقدمهم الممثلة البريطانية إيميلي بلانت، إلى جانب الممثل البريطاني جوش أوكونور، والممثل الأميركي كولمان دومينغو، والممثل البريطاني كولين فيرث، والممثل الأميركي وايت راسل. وتولّى كتابة السيناريو الكاتب الأمريكي ديفيد كويب، استناداً إلى فكرة أصلية للمخرج ستيفن سبيلبرغ، في تعاون جديد يجمع بينهما بعد نجاحهما في عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة، من بينها «الحديقة الجوراسية» و«حرب العوالم».

ويُنتظر أن يُشكّل «Disclosure Day» أحد أبرز أحداث الموسم السينمائي الصيفي، وسط توقعات بتحقيق حضور جماهيري واسع، خصوصاً مع الجمع بين اسم سبيلبرغ وموضوع الخيال العلمي الذي ارتبط بأبرز محطات مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود.