«أسبوع السينما الكئيبة».. مهرجان يحتفي بأفلام اليأس

في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية يحتضن مسرح «آرو» التاريخي مهرجاناً غير تقليدي يحمل عنوان «الأسبوع الكئيب: سينما اليأس»، وهو حدث سينمائي متخصص يقدّم برنامجاً يضع «الكآبة واليأس و الانهيار الإنساني» في مركز التجربة البصرية، لا كحالات هامشية، بل كموضوعات رئيسة تستحق التأمل والتحليل.

هذا النوع من المهرجانات لا يقوم على الترفيه التقليدي، بل على إعادة صياغة علاقة الجمهور بالسينما بوصفها أداة تفكير أكثر منها وسيلة تسلية. اختيار عنوان «أسبوع السينما الكئيبة» ليس استفزازياً بقدر ما هو وصفي لمجموعة أفلام تنتمي إلى مدارس سينمائية مختلفة، لكنها تشترك في تفكيك الحالة الإنسانية عندما تواجه الفقد، العزلة، العنف، أو الانهيار الاجتماعي.

المهرجان يُقدّم أعمالاً سينمائية تُعرف غالباً بنبرتها الثقيلة وبنيتها السردية التي تتجنب الحلول المريحة أو النهايات التفاؤلية السهلة، وهو اتجاه متنامٍ في المهرجانات السينمائية المتخصصة، حيث يتم تنظيم برامج كاملة حول مزاج سينمائي واحد بدلاً من التنوع التقليدي في الأنواع. هذا النوع من البرمجة يسمح بإعادة قراءة الأفلام داخل سياق موحّد، ويمنح الجمهور تجربة مركّزة تعمّق التفاعل مع فكرة واحدة بدلاً من التشتت بين أنماط مختلفة.

يسلّط المهرجان الضوء على سينما تعتبرها التيارات التقليدية صعبة أو ثقيلة، لكنها في المقابل تحظى باهتمام نقدي واسع، لأنها تتعامل مع الجوانب الأكثر تعقيداً في التجربة الإنسانية، بعيداً عن القوالب التجارية المعتادة.

ومن الناحية الجمالية، يقدم المهرجان ما يمكن وصفه بـ«سينما المواجهة»، حيث لا يُطلب من المشاهد الخروج من القاعة وهو مرتاح، بل ربما وهو محمّل بأسئلة أكثر مما دخل به. هذا التحول في وظيفة السينما يعكس اتجاهاً متزايداً في المهرجانات المتخصصة، التي لم تعد تكتفي بعرض الأفلام، بل تبني حولها سياقاً فكرياً يوجه قراءة العمل ويعيد تحديد موقع المشاهد نفسه داخل التجربة. واختيار مسرح «آرو» كموقع رئيس يعزز هذا الطرح. فالمكان، بتاريخه السينمائي الكلاسيكي، يتحول إلى مساحة تناقش حاضر السينما ومستقبلها في آن واحد. الجدران التي اعتادت استقبال عروض ترفيهية تتحول هنا إلى سينما أكثر قتامة وتأملاً.

وعلى مستوى أوسع، يعكس المهرجان تحولاً في ذائقة السينما البديلة، حيث لم يعد الجمهور يبحث فقط عن القصص التقليدية أو النهايات المغلقة، بل عن تجارب سينمائية تواجهه مباشرة بمشاعر غير مريحة، لكنها ضرورية لفهم التعقيد الإنساني.