الملك تشارلز يكرّم إدريس إلبا وميرا سيال.. وجوه صنعت الثقافة البريطانية المعاصرة

في مشهد جمع بين التقدير الملكي والاحتفاء بالإنجاز الثقافي، منح الملك تشارلز عدداً من الأوسمة الرفيعة لشخصيات بارزة في مجالات الفن والأدب، كان من أبرزها منح الممثل والموسيقي والناشط، إدريس إلبا، لقب «فارس»، ومنح الكاتبة والممثلة والكوميدية، ميرا سيال، لقب «دام».

ويُعد إدريس إلبا واحداً من أبرز الممثلين البريطانيين الذين نجحوا في الجمع بين الشعبية الجماهيرية والاحترام النقدي، وُلد في لندن عام 1972 لأبوين من سيراليون وغانا، وبدأ مشواره الفني في التسعينات عبر أدوار تلفزيونية صغيرة، قبل أن يلفت الأنظار في الدراما الأميركية.

شكّل مسلسل «The Wire» نقطة التحول الكبرى في مسيرته عندما جسّد شخصية سترينغر بيل، وهو الدور الذي منحه شهرة دولية واسعة. لاحقاً عزز مكانته من خلال بطولة مسلسل «Luther»، الذي أصبح أحد أشهر الأعمال البوليسية البريطانية. وفي السينما، شارك في أفلام ضخمة، ما جعله أحد أكثر الممثلين البريطانيين حضوراً في هوليوود، لكن مسيرته لم تقتصر على التمثيل، إذ بنى أيضاً اسماً معروفاً في عالم الموسيقى الإلكترونية ومنسقي الأسطوانات، كما انخرط في مبادرات اجتماعية تهدف إلى مكافحة العنف بين الشباب، وتوفير فرص أفضل للفئات المهمشة.

أما ميرا سيال، المولودة عام 1961 لعائلة هندية استقرت في بريطانيا، فتُعد من أكثر الشخصيات تأثيراً في الثقافة البريطانية الحديثة. برز اسمها خلال التسعينات عبر البرنامج الكوميدي «Goodness Gracious Me» الذي قدم رؤية ساخرة للحياة البريطانية الآسيوية، وأسهم في تغيير صورة الأقليات على الشاشة.

إلى جانب نجاحها التلفزيوني، حققت شهرة واسعة ككاتبة من خلال رواية «Anita and Me» التي استلهمت جانباً من تجربتها الشخصية في بريطانيا، وتحولت لاحقاً إلى فيلم سينمائي ناجح.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، تحولت سيال إلى واحدة من أهم الأصوات المدافعة عن التنوع والشمول في الإعلام والفنون البريطانية، وأسهمت في فتح الأبواب أمام ممثلين وكتاب من خلفيات آسيوية وأقليات أخرى للوصول إلى الجمهور البريطاني السائد.