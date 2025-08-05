«ذي فانتاستك فور» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر

دخل فيلم الرسوم المتحركة الجديد «ذي باد غايز 2»، من إنتاج استوديوهات «دريم ووركس»، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في الصالات، على خط المنافسة مع «ذي فانتاستك فور: فرست ستيبس» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، لكنّه بقي قاصراً عن مجاراته من حيث الإيرادات، وفق التقديرات التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أول من أمس.

واحتفظ «ذي فانتاستك فور» بصدارة الترتيب في الأسبوع الثاني لعرضه، إذ حصد فيلم «مارفل» و«ديزني» الجديد الذي يتولى بطولته الممثلون بيدرو باسكال وفانيسا كيربي وإيبون موس-باكراك، إيرادات تناهز 200 مليون دولار (198.4 مليون دولار تحديداً) في الولايات المتحدة وكندا، فضلاً عن 170 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم.

أما «ذي باد غايز 2» لاستوديوهات «دريم ووركس أنيميشن» و«يونيفرسال»، وهو فيلم كوميدي بوليسي بشخصيات من الحيوانات، يصلح لكل الأعمار، فاحتل المركز الثاني بإيرادات بلغت 22 مليون دولار، وقوبل باستحسان نقدي واسع.

وكان المركز الثالث من نصيب «ذي نيكد غَن»، وهو صيغة جديدة من فيلم كوميدي شهير من ثمانينات القرن الـ20، من بطولة ليام نيسون وباميلا أندرسون، بإيرادات بلغت 17 مليون دولار.

وتراجع فيلم «سوبرمان» ذو الموازنة الضخمة، من إنتاج «وارنر براذرز» و«دي سي ستوديوز»، ومن بطولة ديفيد كورنسويت، من المركز الثاني إلى الرابع، لكنّ إجمالي إيراداته في أميركا الشمالية ارتفع إلى 316.2 مليون دولار خلال أربعة أسابيع، في حين وصل عالمياً إلى 235 مليون دولار.

ومن المرتبة الثالثة إلى الخامسة، هبط «جوراسيك وورلد: ريبيرث»، أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة عن الديناصورات، وبلغ إجمالي إيراداته خلال خمسة أسابيع في الولايات المتحدة وكندا 317.6 مليون دولار، إلى جانب 448 مليون دولار أخرى في دور السينما العالمية.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أنتجته شركة «يونيفرسال» ويتولى بطولته جوناثان بيلي وسكارليت جوهانسون، في مركز بحثي تختبئ فيه ديناصورات معدّلة وراثياً على جزيرة مهجورة ضمن متنزّه «جوراسيك بارك» الأصلي.

• 316.2 مليون دولار خلال أربعة أسابيع، حققها «سوبرمان» الجديد بأميركا الشمالية.