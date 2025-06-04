TOP 5 Movie

1- ليلو آند ستيتش

واصل فيلم «ليلو آند ستيتش» - وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية، من فيلم رسوم متحركة طرحته «ديزني» عام 2002 - تصدُر شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأميركية.

وحقق الفيلم إيرادات إجمالية بلغت 610 ملايين دولار في مختلف أنحاء العالم.

610 ملايين دولار

2- «ميشن: إمباسيبل»

حلَّ ثانياً في الترتيب الجزء الأخير من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل» Mission: Impossible الذي يتولى بطولته توم كروز، مع عائدات بلغت 231 مليون دولار.

231 ملايين دولار

3- «كاراتيه كيد: ليدجندز»

المرتبة الثالثة كانت من نصيب فيلم «كاراتيه كيد: ليدجندز» Karate Kid: Legends، وهو من إنتاج شركة «سوني»، وبطولة جاكي شان، وحقق 21 مليون دولار.

21 ملايين دولار

4- «فاينل ديستينيشن: بلودلاينز»

تراجع فيلم الرعب «فاينل ديستينيشن: بلودلاينز» Final Destination: Bloodlines إلى المركز الرابع، محققاً عائدات قدرها 10.8 ملايين دولار.

10.8 ملايين دولار

5- «برينغ هير باك»

جاء فيلم الرعب «برينغ هير باك» Bring Her Back في المركز الخامس، محققاً 7.1 ملايين دولار، وقال المحلل في شركة «فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش» ديفيد غروس: «إنها انطلاقة قوية جداً لفيلم رعب لم يكلف إنتاجه سوى 4.5 ملايين دولار».

7.1 ملايين دولار