TOP 5 Movie
1- ليلو آند ستيتش
واصل فيلم «ليلو آند ستيتش» - وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية، من فيلم رسوم متحركة طرحته «ديزني» عام 2002 - تصدُر شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأميركية.
وحقق الفيلم إيرادات إجمالية بلغت 610 ملايين دولار في مختلف أنحاء العالم.
610 ملايين دولار
2- «ميشن: إمباسيبل»
حلَّ ثانياً في الترتيب الجزء الأخير من سلسلة أفلام «ميشن: إمباسيبل» Mission: Impossible الذي يتولى بطولته توم كروز، مع عائدات بلغت 231 مليون دولار.
231 ملايين دولار
3- «كاراتيه كيد: ليدجندز»
المرتبة الثالثة كانت من نصيب فيلم «كاراتيه كيد: ليدجندز» Karate Kid: Legends، وهو من إنتاج شركة «سوني»، وبطولة جاكي شان، وحقق 21 مليون دولار.
21 ملايين دولار
4- «فاينل ديستينيشن: بلودلاينز»
تراجع فيلم الرعب «فاينل ديستينيشن: بلودلاينز» Final Destination: Bloodlines إلى المركز الرابع، محققاً عائدات قدرها 10.8 ملايين دولار.
10.8 ملايين دولار
5- «برينغ هير باك»
جاء فيلم الرعب «برينغ هير باك» Bring Her Back في المركز الخامس، محققاً 7.1 ملايين دولار، وقال المحلل في شركة «فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش» ديفيد غروس: «إنها انطلاقة قوية جداً لفيلم رعب لم يكلف إنتاجه سوى 4.5 ملايين دولار».
7.1 ملايين دولار
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news