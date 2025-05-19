درة تشارك في فيلم «الست لما»

تشارك الفنانة درة في بطولة فيلم «الست لما»، الذي يجري التحضير له استعداداً لتصويره بعد عيد الأضحى.

وستلتقي الفنانة التونسية درة في أحدث أعمالها السينمائية مع النجمة المصرية يسرا في فيلم «الست لما»، وهو من إخراج خالد أبوغريب، وتأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

ويدور العمل في إطار اجتماعي، ويجمع عدداً كبيراً من الممثلين، من بينهم ياسمين رئيس ورانيا منصور ودنيا سامي، وماجد المصري ومحمود البزاوي وعمرو عبدالجليل.

وكان آخر أدوار درة السينمائية، فيلم الأكشن الكوميدي التونسي «صاحبك راجل» الذي انطلق في دور العرض التونسية بنهاية 2024، وأخيراً أثبتت درة جدارتها كمخرجة ومنتجة، من خلال الفيلم الوثائقي «وين صرنا» الذي عُرض بمسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، ثم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجانات دولية أخرى، ومن المقرر مشاركته بمهرجان روتردام في دورته المقبلة، وهو وثائقي يحكي عن معاناة أسرة فلسطينية من غزة وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب.

. العمل يجمع عدداً كبيراً من النجوم في مقدمتهم يسرا.