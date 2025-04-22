فيلم عن مصاصي الدماء يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم «سينرز»، الذي يتمحور حول مصاصي الدماء شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح، محققاً عائدات قدرها 46.5 مليون دولار، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحصل الفيلم، الذي أخرجه راين كوغلر، على إشادات من النقاد «شبه مثالية» عند بدء عرضه، وفق مجلة «هوليوود ريبورتر».

ويتولى مايكل ب. جوردان بطولة الفيلم، ويؤدي دورَي توأمين يعودان إلى أقصى جنوب الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، ليجدا نفسيهما في مواجهة قوى شرّ، ويشارك في العمل أيضاً هايلي ستاينفيلد وديلروي ليندو.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم آخر من إنتاج «وارنر براذرز»، هو «ماينكرافت»، النسخة السينمائية من لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ، محققاً 41.3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة له في دور السينما.

وتراجع فيلم «ذي كينغ أوف كينغز» التحريكي، إلى المركز الثالث مع إيرادات بـ17.3 مليون دولار.

وحلّ فيلم «ذي اماتور»، من إنتاج شركتي «ديزني» و«توينتيث سينتشري»، رابعاً مع إيرادات بلغت 7.2 ملايين دولار، ويؤدي رامي مالك في الفيلم دور عميل سري في وكالة «سي آي إيه» يبحث عن قتلة زوجته التي قضت في هجوم.

وجاء فيلم الحرب «وورفير» في المركز الخامس بعائدات 4.9 ملايين دولار، وتولى إخراجه أليكس غارلاند الذي أخرج، العام الماضي، فيلم «سيفيل وور».