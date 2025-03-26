«وديمة وحليمة» في الصدارة.. المسلسلات الإماراتية تكسب الرهان خلال رمضان

نجحت المسلسلات الإماراتية «وديمة وحليمة 4» و«دنون» و«وطن عمري»، التي تعرض على قناة «سما دبي» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في تصدر قائمة أفضل الأعمال الدرامية والأكثر مشاهدة في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وذلك وفقاً لنتائج الإحصاءات التي أجرتها «دبي للإعلام» بالتعاون مع شركة «إيبسوس» (IPSOS) العالمية للأبحاث والدراسات، وشركة «TAM UAE»، إضافة إلى قوائم الأكثر مشاهدة في رمضان التابعة لتطبيق «أوان»، ونتائج استطلاع «البيان» الخاص ببرامج ودراما رمضان 2025 في النصف الأول من الشهر الفضيل، الذي شارك فيه 2500 شخص، بالإضافة إلى استفتاء برنامج «إي تي» بالعربي، ليعكس ذلك قدرة الدراما الإماراتية على تقديم أعمال مميزة قادرة على المنافسة في السباق الدرامي الرمضاني.

وبحسب نتائج التقارير الصادرة عن «TAM UAE»، تمكن «وديمة وحليمة» من تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في رمضان، ما عزز ألقه وحضوره على شاشة قناة «سما دبي»، إذ تميز بإطاره الدرامي اللافت، ومشاهده الكوميدية التي تسرد حكاية الجارتين وديمة وحليمة وما تشهده علاقتهما من خلافات ومواقف كوميدية، صاغها الكاتب والفنان جاسم الخراز في قالب كوميدي جميل قدمه عمر إبراهيم برؤية إخراجية مميزة تعكس طبيعة البيئة الشعبية المحلية.

بينما حل مسلسل «دنون» الذي يلعب بطولته الفنان عبدالله زيد في المرتبة الثانية، تلاه مسلسل «وطن عمري»، وهو من تأليف الكاتبة الإماراتية مريم الزعابي، وإخراج عمار رضوان، في المرتبة الثالثة.

فيما أشارت تقارير «إيبسوس» إلى تربع «وديمة وحليمة» على عرش قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في رمضان، تلاه في المركز الثاني برنامج المسابقات «المندوس»، وحل «دنون» ثالثاً، وجاء برنامج المسابقات التراثي «السوق القديم» في المركز الرابع، تلاه برنامج «المفتش فصيح» خامساً.

وكشفت تفاصيل نتائج استطلاع «البيان» تحقيق مسلسل «وديمة وحليمة 4» المركز الأول بواقع %26 من الأصوات، وحلَّ ثانياً مسلسل «وطن عمري» الذي يعرض أيضاً على «سما دبي»، إذ حصد نسبة 20% من الأصوات، وتلاه في المركز الثالث مسلسل «دنون».

وأكدت التقارير تربع «سما دبي» على عرش المركز الأول في قائمة أكثر القنوات متابعة خلال رمضان على مستوى المنطقة، ليبرز ذلك المكانة التي تحظى بها القناة على الساحة المحلية.

كما حاز مسلسل «وديمة وحليمة 4» لقب أفضل مسلسل خليجي كوميدي، وذلك وفقاً لنتائج استفتاء برنامج «إي تي» بالعربي للنصف الأول لموسم رمضان 2025 – فئة المسلسلات، حيث شارك في التصويت الآلاف من متابعي البرنامج في المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان وسورية والمغرب، ما يعكس أهمية المحتوى الذي يقدمه مسلسل «وديمة وحليمة» ومكانته ضمن الإنتاجات الدرامية المحلية.

صُناع للبهجة على الإفطار

يطل أبطال «وديمة وحليمة 4» كصنّاع للبهجة على الإفطار، عبر شاشة قناة سما دبي، إذ يواصل فريق المسلسل، مرعي الحليان وسعاد علي وملاك الخالدي وأمل محمد، رسم الابتسامة بخفة دم، عبر الحلقات التي تدور حول المواقف التي تجمع الجارتين «اللدودتين» (وديمة) و(حليمة)، وتتميز بجرعة أكبر من الكوميديا خلال هذا الموسم.

. برنامج المسابقات «المندوس» حلّ في المركز الثاني، وفق تقارير «إيبسوس».