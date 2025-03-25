الحياة تدب مجدداً في ميدان جيندارمنماركت التاريخي

بعد نحو عامين من التجديدات، أعيد فتح ميدان جيندارمنماركت التاريخي في برلين، بكاتدرائيتيه الفرنسية والألمانية المهيبتين.

وجدد العاملون أرصفة تبلغ مساحتها 14 ألف متر مربع، لكنهم أبقوا على الشبكة الحالية، بحسب بيان صادر عن الإدارة البيئية في المدينة.

ولم يستقبل ميدان جيندارمنماركت، المحبوب من جانب السكان المحليين والأجانب على حد سواء، خصوصاً في سوقه الشتوي، الزوار إلى حد كبير منذ بدء أعمال الإنشاء في أكتوبر عام 2022، وانتهت أعمال التجديد الرئيسة في نهاية 2024.

وإضافة إلى شبكة خطوط أنابيب تحت الأرض على مساحة خمسة كيلومترات تقريباً، للكهرباء ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي، جرى تزويد الميدان التاريخي بنظام لإدارة مياه الأمطار، ويتم تنظيف مياه الأمطار مسبقاً، وتُخزن في أنظمة تحت الأرض.

ويعد الميدان الواقع بين الكاتدرائية الألمانية كونتسرتهاوز والكاتدرائية الفرنسية مكاناً شهيراً للفعاليات الثقافية والتجول لسكان برلين والسياح على حد سواء. وبعد عامين من الانقطاع، ستنظم سلسلة من الحفلات الموسيقية الكلاسيكية في الهواء الطلق، مجدداً في الصيف.

. الميدان يعد مكاناً شهيراً للفعاليات الثقافية والتجول لسكان برلين والسياح.