«دنيا وأميرة حلب» على شاشة «صدى الحرية»

شهدت فعاليات أسبوع «صدى الحرية.. قصتنا»، التي تنظم بمدينة حلب السورية، أمس، عرض فيلم «دنيا وأميرة حلب» لماريا ظريف وأندريه قاضي.

بصورة شاعرية يحكي الفيلم عن (دنيا)، البالغة من العمر ست سنوات، التي تغادر المدينة مسافرة نحو عالم جديد بمساعدة أميرة حلب، وبعض بذور حبة البركة في راحة يدها.

وحظي الفيلم بعروض في مهرجانات دولية عدة، إذ تم عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة، ثم شارك في أكثر من 60 مهرجاناً سينمائياً عربياً ودولياً، وحصل على العديد من الجوائز، ورشح لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ.

يشار إلى أن «دنيا وأميرة حلب» من تأليف ماريا ظريف، ويشاركها في الإخراج أندريه قاضي، وبطولة رشف عطايا، وإلزا مارديروسيان.

ونشأت ماريا ظريف في حلب، ما منحها معرفة وثيقة بالمدينة التي تُمثل خلفية للفيلم.

• 60 مهرجاناً سينمائياً عربياً ودولياً عُرض فيها الفيلم.