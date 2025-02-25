«كابتن أميركا» يواصل تصدّر شباك التذاكر في أميركا

على الرغم من انخفاض عائداته، واصل فيلم «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد» تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أمس.

وقبل أسبوع، حقق الفيلم المدخول الأعلى، حتى الآن، هذه السنة، لفيلم في الأيام الأولى لعرضه، إذ بلغت عائداته 100 مليون دولار، وخلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، حقق الفيلم 28.2 مليون دولار في صالات السينما في الولايات المتحدة وكندا.

ويقاتل «كابتن أميركا» هذه المرة إلى جانب الرئيس ثاديوس روس (يؤدي دوره هاريسون فورد)، الذي يحاول التفاوض على معاهدة دولية مع حلفاء الولايات المتحدة لتقاسم معدن ثمين جديد اكتُشِف على جزيرة في المحيط الهندي، لكنه يضطر إلى مواجهة عصابة من المجرمين الدوليين.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم الرعب الكوميدي «ذي مانكي»، مع عائدات بـ14.2 مليون دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب «بادينغتون إن بيرو» محققاً 6.5 ملايين دولار، ويكون الدب البيروفي الشهير، ذو المعطف الأزرق والقبعة الحمراء، في مغامراته الجديدة لاجئاً في لندن، ويعود لقضاء عطلة في بلده الأم. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «دوغ مان» إلى المرتبة الرابعة محققاً 5.9 ملايين دولار.