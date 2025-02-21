دبي وجهة عالمية رائدة لتصوير الأفلام والإنتاجات السينمائية

رحبت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام منى غانم المرّي، بالتعاون مع «أمازون» العالمية من خلال تصوير فيلم «جاك رايان» في دبي. وأكدت العمل على تعزيز دور مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية لتقديم كافة التسهيلات لكبرى شركات الإنتاج العالمية الراغبة بتصوير أعمالها السينمائية في دبي.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها منى المري إلى موقع تصوير الفيلم ولقاء فريق العمل الذي اختتم عمليات التصوير الخاصة في دبي، وهو من إنتاج «أمازون إم جي إم ستوديوز»، ومن بطولة النجم جون كرازنسكي، وإخراج أندرو بيرشتاين.

وبدعم من مجلس دبي للإعلام، وتأكيداً لمكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لتصوير الأفلام والإنتاجات السينمائية، يلعب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام دوراً محورياً في دعم الأعمال العالمية التي يتم تصويرها في دبي، وهذا الفيلم يُضاف إلى مجموعة من الأعمال السينمائية والإنتاجات الكبيرة التي تم تصويرها من قبل في الإمارة، وتم تصوير العمل الجديد في إطار التعاون بين مجلس دبي للإعلام وشركة أمازون العالمية.

• يلعب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام دوراً محورياً في دعم الأعمال العالمية التي يتم تصويرها في دبي.