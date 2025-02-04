فيلم «دوغ مان» على عرش شباك التذاكر

تصدّر فيلم «دوغ مان» الكوميدي الجديد، الذي يستند إلى سلسلة روايات مصوّرة شهيرة للأطفال، شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وحقق الفيلم التحريكي نحو 36 مليون دولار، بين الجمعة والأحد الماضيين.

وتحظى كتب «دوغ مان»، التابعة لسلسلة «كابتن أندربانتس» للكاتب داف بيلكي، بشعبية كبيرة بين القرّاء الشباب.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «كومبانيين» من نوع الخيال العلمي، مع عائدات بـ9.5 ملايين دولار، ويؤدي جاك كويد وصوفي تاتشر دورَي البطولة في الفيلم الذي يتمحور حول عطلة يتّضح خلالها لمجموعة من الأصدقاء أنّ أحد الموجودين هو روبوت.

وتراجع فيلم «موفاسا ذي لاين كينغ» إلى المركز الثالث، حاصداً 6.1 ملايين دولار، وتخطّى إجمالي إيراداته المحلية والعالمية 650 مليون دولار.

وكان المركز الرابع من نصيب الفيلم الكوميدي «وان أوف ذم دايز» بستة ملايين دولار.

وبعدما كان متصدراً شباك التذاكر، خلال الأسبوع الماضي، تراجع فيلم الحركة «فلايت ريسك» الذي أنتجته «لاينزغايت» إلى المركز الخامس، مع عائدات 5.6 ملايين دولار، وأتت تعليقات النقاد، على هذا الفيلم الذي تولى إخراجه ميل غيبسون، «سيئة».

ويشارك في بطولة الفيلم مارك والبيرغ وميشيل دوكري وتوفر غريس، وتدور القصة حول مسؤول محلي أميركي ينقل رجل عصابات تحول إلى مخبر عبر البرية في ألاسكا، وتشهد الرحلة اضطرابات عندما تُكشف الدوافع الخفية للطيار.