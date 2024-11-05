توب 5 أفلام

1. «فينوم»

يواصل فيلم «الأبطال الخارقون» الجديد «فينوم: ذي لاست دانس» تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية. وحقق الجزء الثالث من سلسلة أفلام فينوم إيرادات بـ26.1 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد الماضيين. ويؤدي توم هاردي مجدداً دور صحافي ساخط يتحول إلى كائن فضائي مرعب.

26.1 ملايين دولار

2. «ذي وايلد روبوت»

تقدّم إلى المركز الثاني فيلم «ذي وايلد روبوت» في سادس عطلة نهاية أسبوع له بدور السينما في كندا والولايات المتحدة، محققاً إيرادات بـ7.5 ملايين دولار. وتدور الأحداث حول روبوت يضطر إلى التعايش مع مخلوقات الغابة، بعدما تقطعت به السبل في جزيرة نائية.

7.5 ملايين دولار

3. «سمايل»

حلَّ ثالثاً في ترتيب الأفلام الأكثر مشاهدة في أميركا الشمالية، فيلم الرعب الجديد «سمايل 2»، محققاً 6.8 ملايين دولار.

وتؤدي ناومي سكوت في الفيلم دور نجمة بوب مضطربة تعاني لعنة غامضة.

6.8 ملايين دولار

4. «كونكلاف»

المرتبة الرابعة كانت من نصيب فيلم «كونكلاف» من إنتاج شركة «فيلم نيشن»، مع إيرادات بلغت 5.3 ملايين دولار. وفي هذا العمل، يجد رالف فاينز، الذي يؤدي دور كاردينال تتم دعوته لإدارة انتخاب بابا جديد، نفسه داخل دوامة من الشك بشأن إيمانه وطموحه.

5.3 ملايين دولار

5. «هير»

جاء في المركز الخامس، أحدث أفلام توم هانكس «هير» مع عائدات قدرها خمسة ملايين دولار. ويتناول العمل رحلة عبر الزمن لزوجين وما تتضمّنه علاقتهما من أفراح وأحزان، واستُخدم الذكاء الاصطناعي فيه، للحصول على نماذج شابة ومسنة من البطلين.

5 ملايين دولار