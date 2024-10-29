«عصابات» كمال الأزرق يحصد جائزة «الوطني للفيلم» بطنجة

فاز فيلم «عصابات» للمخرج المغربي كمال الأزرق بالجائزة الكبرى للدورة 24 للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة في المغرب، وشارك في حفل الختام الذي أقيم في قصر الفنون والثقافة بطنجة عدد من الفنانين المغاربة في مجالي السينما والتلفزيون، إضافة إلى عدد من المثقفين والمسؤولين السياسيين.

وذهبت جائزة التنويه، وهي جائزة محدثة، لشروق حسناوي عن فيلمها «سيري تيكس كونترول» أو «سيري تسيطر»، فيما حصل فيلم «أرض الله» لعماد بنعمر على جائزة لجنة التحكيم. وشارك الفيلمان في فئة أفلام المدارس ومعاهد السينما.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، فاز فيلم «كذب أبيض» لأسماء المدير بالجائزة الكبرى، في حين حصل الفيلم الوثائقي الطويل «حراس القصر» للمخرجة عيدة بوي على جائزة الإبداع.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم «مورا يوشكاد» للمخرج خالد الزعيري.

وفي فئة الأفلام الروائية القصيرة، فاز فيلم «إخوة في الرضاعة» للمخرجة كنزة التازي بجائزة السيناريو، وفيلم «حمل خروف وغربان» لأيمن حمو بجائزة لجنة التحكيم.

وفاز فيلم «مروكية حارة» بجائزة الموسيقى الأصلية، وفيلم «فندق السلام» لكوثر تاغزوت بجائزة التركيب.

كما فازت الممثلة مريم البوعزاوي بجائزة أحسن دور نسائي عن فيلم «صمت الكمنجات»، والممثل خليل أوبقا بجائزة أحسن دور للرجال عن فيلم «على الهامش».

وتنافس على مدى أسبوع 15 فيلماً روائياً طويلاً و15 فيلماً قصيراً و15 فيلماً وثائقياً. كما تنافس 12 فيلماً من أفلام المدارس ومعاهد السينما.