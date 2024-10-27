«احكيلهم عنّا».. فيلم يوثّق أحلام لاجئات

يسلّط الفيلم الوثائقي «احكيلهم عنا»، للمخرجة الأردنية رند بيروتي، الضوء على حكاية مجموعة من الفتيات وصلن لاجئات مع عائلاتهن إلى ألمانيا، وتحولاتهن في سن المراهقة، بالتوازي مع صراعهن الخارجي في البحث عن فرص لتحقيق طموحهن وسط مجتمع ينظر إلى المهاجرين باعتبارهم خطراً يهدده، خصوصاً أن بعض تلك الفتيات محجبات.

في بداية الفيلم - الذي عُرض للمرة الأولى عربياً في مهرجان الجونة السينمائي بمصر أول من أمس - تحث المخرجة بطلات فيلمها على التعبير عن أنفسهن، فتطلب من كل فتاة تسجيل أمنيتها، لكن الواقع له منطق آخر، فتجد الفتيات أنفسهن بعد إنهاء الدراسة الثانوية وتعلم اللغة الألمانية بشكل مقبول أمام اختيار واحد، وهو العمل ممرضات بدور رعاية المسنين، بسبب نقص العمالة في قطاع التمريض، وهنا تنتقل مخرجة الفيلم من دور الراصد والموثق إلى دور «الساحرة» التي تحقق الأحلام، ولو بالخيال.