«مهرجان الفيلم» ينطلق في طنجة بلمسة وفاء

انطلقت في المملكة المغربية، أول من أمس، الدورة الـ24 من المهرجان الوطني للفيلم في مدينة طنجة محتفية بالممثلين القديرين صفية الزياني ومحمد الشوبي.

ويعرض المهرجان الممتد حتى 26 الجاري 45 فيلماً ضمن ثلاث مسابقات رئيسة للأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة الوثائقية والروائية، إضافة إلى عشرات الأفلام ضمن مسابقة أفلام المدارس ومعاهد السينما، وبرامج أخرى موازية.

وقال مدير المركز السينمائي المغربي في الافتتاح: «نحن على موعد مع احتفالية كبرى بالسينما المغربية طوال أيام هذا المهرجان، إذ سيتم عرض أحدث الإنتاجات السينمائية المغربية، مع تسليط الضوء على المواهب الشابة والطاقات الصاعدة، كما ستعرف هذه الدورة أيضاً نقاشاً مثمراً حول واقع السينما في المغرب، وآفاق تطورها في المستقبل وسبل دعم هذا القطاع».

وبالتوازي مع عروض الأفلام تقام جلسات نقاش بين المهنيين المحليين والدوليين عن «ترويج الفيلم القصير حول العالم»، و«الإنتاج المشترك مع دول غرب إفريقيا».

وعرض المهرجان في نهاية حفل الافتتاح بقصر الثقافة والفنون فيلماً وثائقياً قصيراً بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس المركز السينمائي المغربي.