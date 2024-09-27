الإمارات تستحوذ على 30% من حصّة الشرق الأوسط في إيرادات السينما

كشف مجلس الإمارات للإعلام أن قطاع السينما في دولة الإمارات حقق إيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت 517 مليون درهم، مع استقطاب نحو 11 مليون زيارة لدور العرض السينمائية، ما يُعدُّ مؤشراً على ازدياد الاهتمام الجماهيري بدور العرض، ودليلاً على ثقة الجمهور بالتجربة السينمائية الترفيهية عالمية المستوى التي تقدمها.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، أن الإمارات تستحوذ على 30% من حصة سوق الشرق الأوسط في إيرادات السينما، ما يُبرز الدور الريادي للدولة في هذا القطاع الحيوي، بفضل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للقطاع السينمائي والشراكات القوية مع كبريات استوديوهات الأفلام العالمية، التي تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة السينما.

وأضاف الشحي: «يحرص مجلس الإمارات للإعلام على تعزيز إسهام الاقتصاد الإعلامي في المنظومة الاقتصادية المحلية من خلال تقديم سياسات محفزة وخدمات مبتكرة وسريعة لصنّاع السينما، بما يسهم في تعزيز بيئة تنافسية تدعم النمو المستدام لقطاع الإعلام في الدولة». وقال الشحي: «إن هذه الأرقام دليل على تنوع المحتوى السينمائي الذي نقدمه في الإمارات، والذي يلبي تطلعات مجتمع متنوع، يضم أكثر من 200 جنسية. فالسينما في الإمارات ليست مجرد وسيلة ترفيهية، بل هي نافذة تعكس التنوع الثقافي في مجتمعنا، وتوفر منصة للتواصل بين مختلف الثقافات التي تعيش في الدولة».