عيد ميلاد سعيد.. العائلة المالكة البريطانية تهنئ الأمير هاري

لندن - أ.ب

نشرت حسابات العائلة المالكة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي، تهانيها للأمير هاري بمناسبة عيد ميلاده الـ40، في احتفال تاريخي، على الرغم من التوترات التي طال أمدها بعد نشر مذكراته المتفجرة «سبير».

وشارك موقع العائلة المالكة صورة لهاري المبتسم مع رمز تعبيري لكعكة عيد ميلاد وتعليق: «أتمنى لدوق ساسكس عيد ميلاد سعيداً للغاية اليوم!».

وكان المنشور من حساب العائلة المالكة بمثابة أول رسالة عيد ميلاد عامة لهاري منذ عام 2021.

وأعلن دوق ودوقة ساسكس تخليهما عن الواجبات الملكية في يناير 2020، وانتقلا إلى الولايات المتحدة، وقالا إنهما يأملان أن يصبحا مستقلين مالياً، ووقعا صفقات مربحة مع «نتفليكس» و«سبوتفاي».

وشارك هاري قصته الشهيرة في مذكرات «سبير».

وفي الكتاب الذي خطه ما يعرف بـ«الكاتب الشبح»، روى هاري حزنه على وفاة الأميرة ديانا، والخلاف مع الأمير وليام، وعدم ارتياحه للحياة في ظل شقيقه الأكبر الملكي.